Vereadores protocolaram chapa para a Mesa Diretora e oficializaram posicionamento sobre o calendário da eleição do Legislativo - Foto: Reprodução da Internet

Vereadores protocolaram chapa para a Mesa Diretora e oficializaram posicionamento sobre o calendário da eleição do LegislativoFoto: Reprodução da Internet

Publicado 03/08/2026 12:58 | Atualizado 03/08/2026 13:02

Quissamã - A sucessão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã entrou oficialmente no radar político do município. A formação de uma chapa composta por seis dos 11 vereadores da Casa alterou o cenário da disputa pelo comando do Legislativo para o biênio 2027-2028 e A sucessão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã entrou oficialmente no radar político do município. A formação de uma chapa composta por seis dos 11 vereadores da Casa alterou o cenário da disputa pelo comando do Legislativo para o biênio 2027-2028 e abriu uma nova fase das articulações que devem marcar os próximos meses no plenário.

O documento foi protocolado junto à Presidência da Câmara e apresenta o vereador André de Paulo (PP) como candidato à presidência. A composição é formada ainda por Xande Moreno (PDT), candidato à vice-presidência, Kitiely Freitas (PSD), indicada para a primeira secretaria, e Cachuca (PP), para a segunda secretaria. Também assinam o protocolo os vereadores Alexandra Moreira (PL) e Marquinho Marikita (PL), consolidando o apoio da maioria absoluta do Legislativo.

Mais do que oficializar uma candidatura, o grupo tornou público o posicionamento sobre o calendário da eleição. Os parlamentares defendem que a escolha da futura Mesa Diretora ocorra na primeira sessão da segunda quinzena de dezembro, período estabelecido pelo Regimento Interno da Câmara, e manifestaram posição contrária a qualquer antecipação do pleito.

A discussão sobre o momento da eleição ganhou força após decisões recentes do Supremo Tribunal Federal relacionadas às Assembleias Legislativas estaduais. Nos julgamentos, a Corte consolidou o entendimento de que as eleições destinadas ao segundo biênio devem ocorrer em período próximo ao início do mandato correspondente, reforçando o princípio da contemporaneidade na escolha das Mesas Diretoras.

Atualmente, a Câmara é presidida por Jocemar Batista. A oficialização da chapa amplia as movimentações políticas dentro do Legislativo e antecipa um debate que deverá ganhar intensidade até a definição da nova composição da Mesa Diretora.

Responsável pela condução administrativa da Câmara, a Mesa Diretora exerce papel estratégico no funcionamento do Poder Legislativo. Entre suas atribuições estão a organização dos trabalhos parlamentares, a administração da estrutura da Casa, a definição da pauta institucional e a condução das relações entre o Legislativo e os demais poderes.

Com a maioria dos vereadores reunida em torno de uma única composição, a disputa pelo comando da Câmara passa a desenhar um novo cenário político em Quissamã. Até a realização da eleição, prevista pelo grupo para dezembro, a expectativa é de que as articulações continuem movimentando os bastidores do Legislativo.