Presença de equipes especializadas altera a rotina da cidade um dia após homem ser baleado; moradores relatam clima de apreensão enquanto a Polícia Civil investiga o casoFoto: Reprodução Vídeo Aqui Agora News Brasil
Ao longo do dia, veículos de apoio tático realizaram patrulhamento em diferentes pontos do município, principalmente na região do Sítio Quissamã. A movimentação mobilizou moradores, comerciantes e motoristas, que passaram a acompanhar com preocupação o trabalho das forças de segurança.
Nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, moradores compartilharam alertas para que a população evitasse circular por áreas consideradas sensíveis. Também passaram a circular relatos sobre pneus incendiados em alguns pontos da cidade e sobre um suposto toque de recolher informal. Até a publicação desta reportagem, essas informações não haviam sido confirmadas oficialmente pelas autoridades policiais.
A Polícia Militar não informou se o reforço policial possui relação direta com os episódios relatados ao longo desta quarta-feira, mas manteve equipes em patrulhamento ostensivo no município.
Segundo informações preliminares, testemunhas relataram que a vítima aparentava portar uma arma na cintura no momento em que foi baleada. Essa informação, entretanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela investigação.
Equipes de socorro foram acionadas logo após o atentado e prestaram atendimento à vítima. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente o estado de saúde do homem baleado.
A motivação do crime, a identidade dos autores e a possível relação entre o atentado e os acontecimentos registrados nas horas seguintes permanecem sob investigação.
A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar todas as circunstâncias da ocorrência. Os investigadores trabalham para identificar os responsáveis, esclarecer a dinâmica do ataque e verificar se existe ligação entre o caso e os demais episódios registrados na cidade.
Até a publicação desta reportagem, nenhuma prisão havia sido confirmada e as forças de segurança ainda não haviam divulgado novos detalhes sobre a investigação.
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