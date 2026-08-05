Presença de equipes especializadas altera a rotina da cidade um dia após homem ser baleado; moradores relatam clima de apreensão enquanto a Polícia Civil investiga o caso - Foto: Reprodução Vídeo Aqui Agora News Brasil

Presença de equipes especializadas altera a rotina da cidade um dia após homem ser baleado; moradores relatam clima de apreensão enquanto a Polícia Civil investiga o casoFoto: Reprodução Vídeo Aqui Agora News Brasil

Publicado 05/08/2026 14:34

Quissamã - O reforço das forças de segurança passou a fazer parte da rotina de Quissamã nesta quarta-feira (5), um dia após um



Ao longo do dia, veículos de apoio tático realizaram patrulhamento em diferentes pontos do município, principalmente na região do Sítio Quissamã. A movimentação mobilizou moradores, comerciantes e motoristas, que passaram a acompanhar com preocupação o trabalho das forças de segurança.



Nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, moradores compartilharam alertas para que a população evitasse circular por áreas consideradas sensíveis. Também passaram a circular relatos sobre pneus incendiados em alguns pontos da cidade e sobre um suposto toque de recolher informal. Até a publicação desta reportagem, essas informações não haviam sido confirmadas oficialmente pelas autoridades policiais.



A Polícia Militar não informou se o reforço policial possui relação direta com os episódios relatados ao longo desta quarta-feira, mas manteve equipes em patrulhamento ostensivo no município.



Presença de equipes especializadas altera a rotina da cidade um dia após homem ser baleado; moradores relatam clima de apreensão enquanto a Polícia Civil investiga o caso Foto: Reprodução Vídeo Aqui Agora News Brasil O reforço das forças de segurança passou a fazer parte da rotina de Quissamã nesta quarta-feira (5), um dia após um homem ser baleado no bairro Sítio Quissamã . A presença de equipes especializadas nas ruas chamou a atenção dos moradores e elevou a sensação de insegurança na cidade, que vive horas de apreensão desde a ocorrência registrada na manhã de terça-feira.Ao longo do dia, veículos de apoio tático realizaram patrulhamento em diferentes pontos do município, principalmente na região do Sítio Quissamã. A movimentação mobilizou moradores, comerciantes e motoristas, que passaram a acompanhar com preocupação o trabalho das forças de segurança.Nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, moradores compartilharam alertas para que a população evitasse circular por áreas consideradas sensíveis. Também passaram a circular relatos sobre pneus incendiados em alguns pontos da cidade e sobre um suposto toque de recolher informal. Até a publicação desta reportagem, essas informações não haviam sido confirmadas oficialmente pelas autoridades policiais.A Polícia Militar não informou se o reforço policial possui relação direta com os episódios relatados ao longo desta quarta-feira, mas manteve equipes em patrulhamento ostensivo no município.

Entenda o caso - A mobilização das forças de segurança acontece após a tentativa de homicídio registrada na manhã de terça-feira (4), quando um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Sítio Quissamã.



Segundo informações preliminares, testemunhas relataram que a vítima aparentava portar uma arma na cintura no momento em que foi baleada. Essa informação, entretanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela investigação.



Equipes de socorro foram acionadas logo após o atentado e prestaram atendimento à vítima. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente o estado de saúde do homem baleado.



A motivação do crime, a identidade dos autores e a possível relação entre o atentado e os acontecimentos registrados nas horas seguintes permanecem sob investigação.



A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar todas as circunstâncias da ocorrência. Os investigadores trabalham para identificar os responsáveis, esclarecer a dinâmica do ataque e verificar se existe ligação entre o caso e os demais episódios registrados na cidade.



Até a publicação desta reportagem, nenhuma prisão havia sido confirmada e as forças de segurança ainda não haviam divulgado novos detalhes sobre a investigação.





