Crime aconteceu no bairro Sítio Quissamã, mobilizou equipes de resgate e segurança e será investigado como tentativa de homicídioFoto: Reprodução Rede Social Aqui Agora News Brasil
Segundo informações preliminares, moradores ouviram uma sequência de tiros e acionaram as forças de segurança. Quando as equipes chegaram, encontraram a vítima ferida. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre seu estado de saúde.
Testemunhas relataram aos policiais que o homem aparentava portar uma arma na cintura momentos antes do ataque. A informação, no entanto, ainda será verificada durante a investigação e não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.
Após a ocorrência, a Polícia Militar isolou a área para preservar possíveis vestígios do crime. O local passou por perícia técnica, procedimento considerado fundamental para a coleta de evidências que possam ajudar na identificação da dinâmica da ação criminosa e dos responsáveis pelos disparos.
Os investigadores também deverão buscar imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades e ouvir testemunhas que possam contribuir para a identificação dos autores. Até o momento, não há informações sobre prisões ou suspeitos.
A motivação do crime permanece desconhecida. Entre as linhas investigativas estão a possibilidade de acerto de contas, desavenças pessoais ou outras circunstâncias que somente poderão ser confirmadas após o avanço das diligências policiais.
O caso foi registrado na delegacia responsável pela área e será conduzido pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de homicídio e localizar os envolvidos.
A equipe de reportagem do Jornal O DIA acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que as autoridades divulgarem novas informações oficiais.
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