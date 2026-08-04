Crime aconteceu no bairro Sítio Quissamã, mobilizou equipes de resgate e segurança e será investigado como tentativa de homicídio - Foto: Reprodução Rede Social Aqui Agora News Brasil

Crime aconteceu no bairro Sítio Quissamã, mobilizou equipes de resgate e segurança e será investigado como tentativa de homicídioFoto: Reprodução Rede Social Aqui Agora News Brasil

Publicado 04/08/2026 16:48

Quissamã - A



Segundo informações preliminares, moradores ouviram uma sequência de tiros e acionaram as forças de segurança. Quando as equipes chegaram, encontraram a vítima ferida. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre seu estado de saúde.



Testemunhas relataram aos policiais que o homem aparentava portar uma arma na cintura momentos antes do ataque. A informação, no entanto, ainda será verificada durante a investigação e não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.



Após a ocorrência, a Polícia Militar isolou a área para preservar possíveis vestígios do crime. O local passou por perícia técnica, procedimento considerado fundamental para a coleta de evidências que possam ajudar na identificação da dinâmica da ação criminosa e dos responsáveis pelos disparos.



Os investigadores também deverão buscar imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades e ouvir testemunhas que possam contribuir para a identificação dos autores. Até o momento, não há informações sobre prisões ou suspeitos.



A motivação do crime permanece desconhecida. Entre as linhas investigativas estão a possibilidade de acerto de contas, desavenças pessoais ou outras circunstâncias que somente poderão ser confirmadas após o avanço das diligências policiais.



O caso foi registrado na delegacia responsável pela área e será conduzido pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de homicídio e localizar os envolvidos.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que as autoridades divulgarem novas informações oficiais.



Polícia Civil abriu investigação para esclarecer uma tentativa de homicídio registrada na manhã desta terça-feira (4), no bairro Sítio Quissamã, em Quissamã. Um homem foi baleado em via pública após ser surpreendido por disparos de arma de fogo. O ataque mobilizou equipes do serviço de emergência, policiais militares e peritos, que realizaram os primeiros levantamentos no local.Segundo informações preliminares, moradores ouviram uma sequência de tiros e acionaram as forças de segurança. Quando as equipes chegaram, encontraram a vítima ferida. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre seu estado de saúde.Testemunhas relataram aos policiais que o homem aparentava portar uma arma na cintura momentos antes do ataque. A informação, no entanto, ainda será verificada durante a investigação e não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.Após a ocorrência, a Polícia Militar isolou a área para preservar possíveis vestígios do crime. O local passou por perícia técnica, procedimento considerado fundamental para a coleta de evidências que possam ajudar na identificação da dinâmica da ação criminosa e dos responsáveis pelos disparos.Os investigadores também deverão buscar imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades e ouvir testemunhas que possam contribuir para a identificação dos autores. Até o momento, não há informações sobre prisões ou suspeitos.A motivação do crime permanece desconhecida. Entre as linhas investigativas estão a possibilidade de acerto de contas, desavenças pessoais ou outras circunstâncias que somente poderão ser confirmadas após o avanço das diligências policiais.O caso foi registrado na delegacia responsável pela área e será conduzido pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de homicídio e localizar os envolvidos.A equipe de reportagem do Jornal O DIA acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que as autoridades divulgarem novas informações oficiais.

Caso foi registrado na delegacia responsável pela área e será conduzido pela Polícia Civil Foto: Douglas Smmithy