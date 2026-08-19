Sinalização viária foi reforçada na Avenida Amílcar Pereira da Silva, em frente ao IFF, para ampliar a segurança de quem circula pela região - Foto: Divulgação

Sinalização viária foi reforçada na Avenida Amílcar Pereira da Silva, em frente ao IFF, para ampliar a segurança de quem circula pela regiãoFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2026 13:00

Quissamã - . Um redutor de velocidade pode fazer a diferença entre uma passagem segura e uma situação de risco. É com esse olhar para o cotidiano de motoristas, estudantes e pedestres que novas intervenções de sinalização avançam por diferentes pontos de Quissamã. Uma faixa bem marcada pode mudar o caminho de quem atravessa a rua . Um redutor de velocidade pode fazer a diferença entre uma passagem segura e uma situação de risco. É com esse olhar para o cotidiano de motoristas, estudantes e pedestres que novas intervenções de sinalização avançam por diferentes pontos de Quissamã.

As ações incluem implantação e revitalização de faixas de pedestres, instalação de redutores de velocidade e recuperação da sinalização existente. O trabalho prioriza áreas de maior movimento, especialmente locais próximos a escolas, equipamentos públicos e trechos que exigem atenção especial para a segurança viária.

Nesta segunda-feira, uma das frentes de serviço foi acompanhada pelo secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo e de Mobilidade Urbana, Juninho Selem, na Avenida Amílcar Pereira da Silva, em frente ao Instituto Federal Fluminense. O trecho recebe circulação diária de estudantes, servidores, moradores e motoristas, o que torna a sinalização um elemento importante para a organização do trânsito.

Segundo Juninho Selem, a proposta é manter uma rotina de manutenção e aprimoramento da sinalização em diferentes regiões do município.

"Estamos realizando um trabalho contínuo de melhoria da sinalização em diferentes pontos do município. Nosso objetivo é oferecer mais segurança para pedestres e motoristas, especialmente em locais de grande circulação, como o entorno das escolas e demais equipamentos públicos. A sinalização adequada contribui para um trânsito mais organizado e seguro para todos", afirmou.

As faixas de pedestres têm papel direto nas travessias, ao indicar aos motoristas os locais destinados à passagem das pessoas. Já os redutores de velocidade ajudam a controlar o ritmo dos veículos em áreas onde a circulação de pedestres exige maior cuidado.

O trabalho também envolve a manutenção da sinalização que já existe. Com o desgaste provocado pelo tempo e pelo fluxo constante de veículos, pinturas perdem visibilidade e placas podem precisar de reparos ou substituição. A recuperação desses elementos garante que as informações permaneçam claras para quem está ao volante ou a pé.

As intervenções são realizadas conforme as necessidades identificadas pelas equipes municipais e as demandas apresentadas nas diferentes regiões. A estratégia considera o volume de veículos e pedestres, a proximidade de equipamentos públicos e as características de cada trecho.

A atuação conjunta das secretarias municipais de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo e de Mobilidade Urbana integra o planejamento permanente de melhoria da infraestrutura viária de Quissamã.

Mais do que mudar a aparência das ruas, a sinalização organiza comportamentos e cria referências para uma convivência mais segura entre quem dirige, quem caminha e quem utiliza os espaços públicos. Por isso, a previsão é que as intervenções continuem em outros pontos do município.

A orientação para motoristas e pedestres permanece simples, mas essencial: respeitar a sinalização, reduzir a velocidade nos trechos indicados e redobrar a atenção perto de escolas e áreas de grande circulação. No trânsito, pequenos cuidados podem evitar grandes consequências.