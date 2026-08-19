Sinalização viária foi reforçada na Avenida Amílcar Pereira da Silva, em frente ao IFF, para ampliar a segurança de quem circula pela regiãoFoto: Divulgação
Quissamã reforça sinalização e amplia segurança nas ruas
Faixas de pedestres, redutores de velocidade e recuperação de placas avançam em pontos de maior circulação, incluindo área do IFF
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Caveirão ocupa Sítio Quissamã após ataque a tiros e reforça segurança no bairro
Presença de equipes especializadas altera a rotina da cidade um dia após homem ser baleado; moradores relatam clima de apreensão enquanto a Polícia Civil investiga o caso
Homem é baleado em ataque a tiros e Polícia Civil investiga o caso em Quissamã
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Ancestralidade ganha voz e jovens mergulham na história quilombola de Machadinha em Quissamã
Projeto de evangelização reúne mais de 50 crianças e adolescentes em uma imersão na cultura afro-brasileira, fortalecendo identidade, memória e respeito às tradições
Chapa da maioria sacode os bastidores e acirra corrida pela presidência da Câmara de Quissamã
Grupo reúne seis vereadores, protocola candidatura para a Mesa Diretora do biênio 2027-2028 e defende que eleição seja realizada apenas em dezembro, conforme prevê o Regimento Interno
Dupla é presa após furto em banheiro público na Praia de João Francisco
Ação integrada entre Guarda Municipal e Proeis localizou os suspeitos e recuperou a porta retirada de equipamento público utilizado por moradores e visitantes
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