Paróquia Nossa Senhora do Desterro receberá fiéis de diferentes cidades para a 49ª Unidade Diocesana - Foto: Douglas Smmithy

Paróquia Nossa Senhora do Desterro receberá fiéis de diferentes cidades para a 49ª Unidade DiocesanaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/08/2026 14:38

Quissamã - vão marcar um sábado especial para a comunidade católica de Quissamã. Após 28 anos, o município voltará a receber a Unidade Diocesana, encontro que reunirá fiéis e caravanas de diferentes cidades da Diocese de Nova Friburgo em uma programação dedicada à espiritualidade e à convivência entre as comunidades. Fé, encontro, oração, esperança e união vão marcar um sábado especial para a comunidade católica de Quissamã. Após 28 anos, o município voltará a receber a Unidade Diocesana, encontro que reunirá fiéis e caravanas de diferentes cidades da Diocese de Nova Friburgo em uma programação dedicada à espiritualidade e à convivência entre as comunidades.

A 49ª edição do evento será realizada neste sábado, dia 29, na Paróquia Nossa Senhora do Desterro. A programação começará às 7h, com a recepção dos participantes e um café de acolhida, criando o primeiro momento de integração entre os grupos que chegarão ao município.

Ao longo do dia, os fiéis participarão de momentos de oração, formação e evangelização. A programação incluirá um momento mariano, atividades com a Comunidade Shalom, apresentação da Fazenda da Esperança e um período de adoração.

A caminhada de fé também terá espaço para a procissão, um dos momentos de maior expressão religiosa do encontro, que reunirá os participantes em torno da devoção e da união entre as comunidades.

O ponto alto da programação será a Santa Missa, marcada para as 15h. A celebração será presidida pelo bispo Dom Pedro Cunha Cruz e contará com a participação de padres da Diocese de Nova Friburgo.

O encerramento está previsto para as 17h, após um dia dedicado ao fortalecimento da fé e à aproximação entre os participantes.

O retorno da Unidade Diocesana a Quissamã depois de quase três décadas dá ao encontro um significado especial para a comunidade católica local. Além da programação religiosa, o evento será uma oportunidade para receber visitantes, fortalecer laços entre as paróquias e compartilhar experiências de fé.

A expectativa é de um sábado de acolhimento, espiritualidade e convivência, com fiéis de diferentes localidades reunidos em torno de uma mesma mensagem de esperança e renovação.