Material permanece sob responsabilidade da Polícia Civil - Foto: Douglas Smmithy

Material permanece sob responsabilidade da Polícia CivilFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/08/2026 18:42

Quissamã - Vinte e sete frascos de “black lança” foram retirados de circulação durante uma operação conjunta realizada sábado (29), no bairro Sítio 1, em Quissamã. O material foi encontrado escondido em uma área de restinga Vinte e sete frascos de “black lança” foram retirados de circulação durante uma operação conjunta realizada sábado (29), no bairro Sítio 1, em Quissamã. O material foi encontrado escondido em uma área de restinga durante uma varredura realizada por agentes da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e policiais da 5ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar.

A operação teve como foco o combate ao tráfico de drogas e a fiscalização de áreas apontadas pelas forças de segurança como possíveis pontos utilizados para esconder materiais relacionados à atividade criminosa.

Durante as buscas, as equipes percorreram a região de restinga e localizaram os frascos. Segundo as informações divulgadas pelos agentes, o material estaria preparado para comercialização.

A localização dos entorpecentes ocorreu sem registro de confronto ou prisão relacionada à apreensão, conforme as informações divulgadas até o momento. O material foi recolhido pelas equipes e levado para a delegacia.

Os 27 frascos foram apresentados na 130ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e a autoridade policial adotou os procedimentos previstos para a apreensão.

Conhecido popularmente como “black lança”, o produto é associado a substâncias inalantes comercializadas de forma ilícita. A identificação e a composição do material apreendido, entretanto, dependem de análise técnica e dos procedimentos realizados pelas autoridades competentes.

A operação reuniu equipes municipais e estaduais em uma ação coordenada, ampliando a presença das forças de segurança em uma área de vegetação e restinga. Para os agentes envolvidos, a retirada de materiais escondidos nesses locais também dificulta a utilização desses pontos para armazenamento de produtos ilícitos.

O material permanece sob responsabilidade da Polícia Civil para os procedimentos necessários. A ocorrência seguirá para análise da autoridade policial, que poderá determinar novas diligências caso sejam identificadas informações capazes de apontar a origem e os responsáveis pelo material.