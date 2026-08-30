Material permanece sob responsabilidade da Polícia CivilFoto: Douglas Smmithy
Operação apreende 27 frascos de "black lança" em Quissamã
Material foi encontrado escondido em área de restinga durante ação conjunta das forças de segurança no bairro Sítio 1
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Quissamã recebe encontro diocesano após 28 anos neste sábado
49ª Unidade Diocesana reunirá fiéis e caravanas em um dia de oração, formação, evangelização e convivência
Motorista fica ferido após carro bater em árvore em Quissamã
Colisão ocorreu na RJ-196, após a localidade de São José, no sentido Macaé; impacto foi forte e deixou o motor do veículo sobre a pista
Quissamã recebe projeto pioneiro para armazenar carbono no subsolo
Petrobras prevê quatro poços em Barra do Furado e capacidade para capturar até 100 mil toneladas de CO₂ por ano
Quissamã reforça sinalização e amplia segurança nas ruas
Faixas de pedestres, redutores de velocidade e recuperação de placas avançam em pontos de maior circulação, incluindo área do IFF
Caveirão ocupa Sítio Quissamã após ataque a tiros e reforça segurança no bairro
Presença de equipes especializadas altera a rotina da cidade um dia após homem ser baleado; moradores relatam clima de apreensão enquanto a Polícia Civil investiga o caso
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