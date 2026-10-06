Alexandra Moreira amplia espaço político após o resultado das urnas e reforça discurso de mudança no município - Foto: Reprodução Rede Social

Alexandra Moreira amplia espaço político após o resultado das urnas e reforça discurso de mudança no municípioFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 06/10/2026 12:58 | Atualizado 06/10/2026 13:01





O resultado não ficou restrito a uma candidatura. O PL alcançou 5.054 votos na disputa pela Assembleia Legislativa, com Alexandra à frente e Chico Machado em seguida entre os nomes da legenda, com 866 votos. O desempenho reforçou a presença do grupo ligado à oposição em diferentes frentes da eleição.



Quissamã vota e oposição sai das urnas com novo peso político Foto: Reprodução Rede Social

resultado das urnas colocou a oposição de Quissamã no centro do cenário político local. Alexandra Moreira, vereadora e esposa do ex-prefeito Armando Carneiro, terminou a disputa para deputada estadual como a candidata mais votada do município, com 3.332 votos. O desempenho deu ao grupo oposicionista uma das maiores demonstrações de força eleitoral do pleito.O resultado não ficou restrito a uma candidatura. O PL alcançou 5.054 votos na disputa pela Assembleia Legislativa, com Alexandra à frente e Chico Machado em seguida entre os nomes da legenda, com 866 votos. O desempenho reforçou a presença do grupo ligado à oposição em diferentes frentes da eleição.

Alexandra dispara e PL amplia espaço nas urnas

A votação de Alexandra ficou muito acima dos 1.151 votos obtidos por André Ceciliano, nome apoiado pela ex-prefeita Fátima Pacheco. A diferença foi de 2.181 votos entre os dois candidatos.



Chico Machado também apareceu entre os mais votados da cidade. Com 866 votos, terminou na terceira colocação geral para deputado estadual e na segunda posição entre os candidatos do PL. A campanha contou com apoio do vereador de oposição Marquinho de Márikita e do ex-vereador Edi da Silva.



Já Cesinha com Todo Gás, candidato apoiado pelo governo de Marcelo Batista, recebeu 723 votos.



O contraste entre os números colocou Alexandra e o grupo articulado por Armando Carneiro em posição de destaque no resultado da eleição para a Alerj.



Quissamã vota e oposição sai das urnas com novo peso político Foto: Reprodução Rede Social A votação de Alexandra ficou muito acima dos 1.151 votos obtidos por André Ceciliano, nome apoiado pela ex-prefeita Fátima Pacheco. A diferença foi de 2.181 votos entre os dois candidatos.Chico Machado também apareceu entre os mais votados da cidade. Com 866 votos, terminou na terceira colocação geral para deputado estadual e na segunda posição entre os candidatos do PL. A campanha contou com apoio do vereador de oposição Marquinho de Márikita e do ex-vereador Edi da Silva.Já Cesinha com Todo Gás, candidato apoiado pelo governo de Marcelo Batista, recebeu 723 votos.O contraste entre os números colocou Alexandra e o grupo articulado por Armando Carneiro em posição de destaque no resultado da eleição para a Alerj.

Avanço alcança disputa presidencial e Senado

A força eleitoral do campo oposicionista também apareceu em outras disputas. Flávio Bolsonaro alcançou 51% dos votos em Quissamã, enquanto Lula havia registrado 50% no primeiro turno da eleição anterior.



Para o Governo do Estado, Douglas Ruas chegou a 48% dos votos no município. Na disputa pelo Senado, Carlos Portinho e Carlos Jordy, nomes apoiados pela oposição local, também lideraram a votação.



Na Câmara dos Deputados, candidaturas do PL como Poubel, Wladimir Garotinho e Chris Tonietto somaram cerca de 4.300 votos.



O conjunto dos resultados mostra que a oposição saiu das urnas com presença expressiva em diferentes disputas. A votação de Alexandra, a soma do PL para a Alerj e o desempenho de nomes apoiados pelo grupo de Armando Carneiro formaram um retrato eleitoral que reposiciona a oposição no debate político de Quissamã.









