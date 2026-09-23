Parque de Exposições de Quissamã receberá estrutura especial de segurança durante a Agro Fest - Foto: Reprodução Rede Social

Parque de Exposições de Quissamã receberá estrutura especial de segurança durante a Agro FestFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 23/09/2026 11:26





A programação segue até domingo, 27, com entrada gratuita. Para acompanhar a movimentação no espaço e coordenar as equipes, o município terá uma estrutura inédita em eventos locais: o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, o CICCM, da Polícia Militar.



Parque de Exposições de Quissamã receberá estrutura especial de segurança durante a Agro Fest Foto: Reprodução Rede Social A estrutura de segurança será um dos pontos de atenção da 1ª Quissamã Agro Fest, que começa nesta quinta-feira, 24, no Parque de Exposições. Durante os quatro dias de evento, o público contará com reforço no policiamento, monitoramento por câmeras e atuação integrada das forças de segurança A programação segue até domingo, 27, com entrada gratuita. Para acompanhar a movimentação no espaço e coordenar as equipes, o município terá uma estrutura inédita em eventos locais: o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, o CICCM, da Polícia Militar.

Centro móvel amplia monitoramento durante a festa

A presença do CICCM marca a primeira vez que a estrutura será utilizada em um evento no município. O centro móvel permite concentrar o acompanhamento das ocorrências e apoiar a comunicação entre as equipes que estarão espalhadas pelo Parque de Exposições.



A operação também contará com câmeras de monitoramento e reforço no policiamento durante os quatro dias. A proposta é manter as equipes integradas diante da circulação de moradores e visitantes esperada para a festa.



Parque de Exposições de Quissamã receberá estrutura especial de segurança durante a Agro Fest Foto: Reprodução Rede Social A presença do CICCM marca a primeira vez que a estrutura será utilizada em um evento no município. O centro móvel permite concentrar o acompanhamento das ocorrências e apoiar a comunicação entre as equipes que estarão espalhadas pelo Parque de Exposições.A operação também contará com câmeras de monitoramento e reforço no policiamento durante os quatro dias. A proposta é manter as equipes integradas diante da circulação de moradores e visitantes esperada para a festa.

Guarda, PM e Polícia Civil atuam em conjunto

A segurança será organizada em parceria entre o Município e as forças de segurança. Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil terão participação na operação montada para o evento.



A atuação conjunta busca ampliar a capacidade de resposta e o acompanhamento da movimentação dentro e no entorno do Parque de Exposições.



Com entrada gratuita, a 1ª Quissamã Agro Fest acontece de 24 a 27 de setembro e terá quatro dias de programação no município. A estrutura especial de segurança acompanha a realização do evento e marca uma nova experiência para Quissamã na organização de grandes festas.





