Fátima Pacheco responde dúvidas sobre estar nas ruas durante suposto horário de expediente na Embratur - Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Fátima Pacheco responde dúvidas sobre estar nas ruas durante suposto horário de expediente na EmbraturFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Publicado 14/09/2026 12:15 | Atualizado 14/09/2026 12:16





Em vídeo publicado nas redes sociais, Fátima afirmou que se afastou das funções que exercia na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, para participar das atividades eleitorais. Na publicação, ela também apresentou documentos que, segundo a ex-prefeita, comprovam o afastamento.



Fátima tem participado da campanha de André Ceciliano, candidato a deputado estadual pelo PT, e Marcelo Freixo, que disputa uma vaga para deputado federal. Os questionamentos levantados nos últimos dias diziam respeito justamente à participação da ex-prefeita em atividades políticas durante o período em que ainda estaria vinculada à Embratur.



Ex-prefeita de Quissamã devolve críticas depois de questionamentos sobre atuação na campanha eleitoral Foto: Reprodução A disputa política em Quissamã ganhou um novo capítulo. A ex-prefeita Fátima Pacheco , do União Brasil, decidiu responder publicamente às críticas que recebeu nesta semana e transformou o esclarecimento sobre sua participação na campanha eleitoral em um contra-ataque direto à oposição.Em vídeo publicado nas redes sociais, Fátima afirmou que se afastou das funções que exercia na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, para participar das atividades eleitorais. Na publicação, ela também apresentou documentos que, segundo a ex-prefeita, comprovam o afastamento.Fátima tem participado da campanha de André Ceciliano, candidato a deputado estadual pelo PT, e Marcelo Freixo, que disputa uma vaga para deputado federal. Os questionamentos levantados nos últimos dias diziam respeito justamente à participação da ex-prefeita em atividades políticas durante o período em que ainda estaria vinculada à Embratur.

Ao responder, Fátima não se limitou a apresentar sua versão sobre o afastamento. A ex-prefeita também direcionou críticas à ex-vereadora Alexandra Moreira, do PL, candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e trouxe para o debate o nome do marido dela, o ex-prefeito Armando Carneiro.



Armando Carneiro foi exonerado em abril de um cargo comissionado na Secretaria Estadual de Governo. A saída ocorreu durante uma reestruturação promovida pelo Governo do Estado, que resultou na exoneração de mais de 6 mil ocupantes de cargos comissionados e teve economia projetada em R$ 221 milhões até dezembro.



O ex-prefeito havia sido nomeado para a estrutura estadual pelo então secretário de Governo, o deputado estadual Jair Bittencourt, também exonerado no processo de mudanças promovido na administração estadual.



Foi a partir desse episódio que Fátima elevou o tom contra a oposição. Em sua publicação, ela associou a exoneração de Armando Carneiro à suspeita de que ele seria um funcionário fantasma.



A afirmação, no entanto, precisa ser tratada como declaração da ex-prefeita. Apesar da exoneração, não há informação oficial apresentada no caso de que Armando Carneiro tenha sido processado ou acusado formalmente de ser funcionário fantasma do Governo do Estado.



O confronto ocorre em meio à campanha eleitoral e expõe uma disputa política que ultrapassa as redes sociais. Fátima busca justificar sua presença nas ruas e, ao mesmo tempo, reafirma seu apoio aos candidatos que integram seu grupo político.



Durante o vídeo, a ex-prefeita também declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, de Eduardo Paes ao Governo do Estado, além de Marcelo Freixo e André Ceciliano nas disputas para o Congresso e a Assembleia Legislativa.



Ao final da manifestação, Fátima afirmou que pretende continuar participando das atividades políticas e destacou o contato direto com moradores de Quissamã durante a campanha. A ex-prefeita também afirmou que pretende manter essa proximidade com a população após o período eleitoral.



O episódio coloca novamente a política de Quissamã no centro das atenções, com antigas alianças e adversários ocupando lados opostos de uma disputa que ganhou novo combustível nas redes sociais.





