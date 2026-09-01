Praça de pedágio da BR-101 terá nova tarifa a partir de setembro no trecho administrado pela Arteris Fluminense - Foto: Reprodução - Ilustração

Praça de pedágio da BR-101 terá nova tarifa a partir de setembro no trecho administrado pela Arteris FluminenseFoto: Reprodução - Ilustração

Publicado 01/09/2026 11:47 | Atualizado 01/09/2026 11:50

Quissamã - Quem passa pela BR-101 entre Quissamã e outras cidades do Norte Fluminense terá um novo valor no bolso a partir de setembro. Quem passa pela BR-101 entre Quissamã e outras cidades do Norte Fluminense terá um novo valor no bolso a partir de setembro. A tarifa para carros de passeio, caminhonetes e furgões vai subir para R$ 10,80 por passagem nas praças administradas pela Arteris Fluminense . O novo preço começa a valer à 0h do dia 9 e faz parte da atualização do contrato de concessão da rodovia.

Para quem utiliza a estrada com frequência, a mudança representa um aumento no custo das viagens. O novo valor será aplicado na praça P2, em Conceição de Macabu, que atende diretamente o fluxo de motoristas da região de Quissamã. A mesma tarifa também será cobrada nas praças de Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Gonçalo.

O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, por meio da Decisão SUROD nº 967, publicada em 24 de agosto. A atualização considera a inflação acumulada no período e outros componentes previstos no contrato repactuado entre a agência reguladora e a concessionária.

O Índice de Reajustamento Tarifário foi estabelecido em 1,17659, o que representa uma variação de 4,97% calculada a partir do IPCA entre maio de 2025 e julho de 2026. Também entra na composição o primeiro degrau tarifário previsto no contrato, correspondente a 35% da tarifa.

Na prática, os motoristas perceberão a mudança diretamente na passagem pelas praças. Para veículos maiores, como caminhões e ônibus, os valores serão diferentes, de acordo com a categoria, o número de eixos e os multiplicadores estabelecidos no contrato de concessão.

O aumento ocorre em meio a um pacote de investimentos de grande porte previsto para a BR-101 RJ/Norte. A repactuação do contrato estabelece R$ 6,062 bilhões em investimentos, considerando valores de março de 2023.

Entre as intervenções previstas estão duplicações, implantação de multivias e faixas adicionais, além do projeto executivo do Contorno de Campos. O planejamento inclui 49,55 quilômetros de duplicações, 81,708 quilômetros de multivias e 52,6 quilômetros de faixas adicionais.

O contrato também prevê R$ 4,119 bilhões em despesas operacionais para garantir a manutenção da rodovia e o cumprimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos para a concessão.

Para quem vive em Quissamã e depende da BR-101 para trabalhar, estudar, buscar atendimento médico ou se deslocar para outros municípios, a cobrança tem peso ainda maior porque a rodovia funciona como um dos principais corredores de ligação da região.

Além do reajuste, a BR-101 deverá passar por outra mudança importante nos próximos meses. O modelo tradicional de cobrança em praças físicas tem prazo para ser substituído pelo sistema de livre passagem, conhecido como Free Flow.

O novo formato prevê três pontos de cobrança e seis pórticos eletrônicos. Com a tecnologia, os veículos poderão passar pela rodovia sem precisar parar em cabines para pagar a tarifa.

A implantação do Free Flow está prevista para ocorrer em até 12 meses, seguida de uma fase experimental de 36 meses. Até que o novo sistema entre em funcionamento definitivo, as cinco praças físicas continuarão operando normalmente.

Para Quissamã, a discussão sobre a BR-101 vai além do valor do pedágio. A qualidade da rodovia, a segurança dos deslocamentos, a manutenção e a ampliação da infraestrutura também interferem diretamente na rotina de moradores, trabalhadores e empresas que dependem da estrada.

O novo reajuste chega, portanto, acompanhado de uma promessa de investimentos bilionários na infraestrutura. Para quem paga a tarifa, o desafio será acompanhar se os recursos previstos no contrato se transformarão, de fato, em uma rodovia mais segura, moderna e eficiente para quem circula diariamente pela região.