Ação do CPROEIS terminou com dois adolescentes apreendidos e drogas levadas para a 130ª DP de Quissamã - Foto: Douglas Smmithy

Ação do CPROEIS terminou com dois adolescentes apreendidos e drogas levadas para a 130ª DP de QuissamãFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/09/2026 10:18

Dois adolescentes foram apreendidos com drogas durante uma ação do CPROEIS da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Quissamã, no bairro Caxias. A abordagem terminou na 130ª Delegacia de Polícia , para onde os menores foram levados junto com trouxinhas de maconha e pinos de cocaína encontrados durante a ocorrência.

Na unidade policial, um dos adolescentes assumiu a propriedade do material apreendido. Segundo as informações registradas na ocorrência, ele também possui passagens anteriores pelo sistema socioeducativo e seria apontado como integrante de uma facção criminosa. Diante das circunstâncias, a autoridade policial determinou que o jovem permanecesse apreendido e à disposição da Justiça.

O segundo adolescente também prestou esclarecimentos na delegacia. Após o registro da ocorrência e a análise de sua situação, ele foi liberado e entregue aos responsáveis.

CPROEIS reforça ações de segurança em Quissamã

A ocorrência mobilizou agentes do CPROEIS, programa voltado ao apoio das ações de segurança no município. A presença das equipes no bairro Caxias resultou na apreensão dos entorpecentes e na condução dos dois adolescentes para os procedimentos previstos pela Polícia Civil.

O caso agora segue sob responsabilidade das autoridades competentes. A situação do adolescente que permaneceu apreendido será analisada pela Justiça, conforme os procedimentos previstos para atos infracionais praticados por menores de idade.

A ação reforça o trabalho integrado entre as forças de segurança no combate à circulação de drogas em Quissamã, com atuação ostensiva e encaminhamento das ocorrências para avaliação da Polícia Civil.