Agentes da Patrulha Maria da Penha atenderam a ocorrência de violência doméstica em Quissamã - Foto: Reprodução

Agentes da Patrulha Maria da Penha atenderam a ocorrência de violência doméstica em QuissamãFoto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 13:05

Quissamã - Uma ocorrência de violência doméstica terminou com um homem preso em flagrante após uma denúncia de agressões contra a própria esposa e a filha, em Quissamã. A Guarda Civil Municipal, por meio da Patrulha Maria da Penha, f Uma ocorrência de violência doméstica terminou com um homem preso em flagrante após uma denúncia de agressões contra a própria esposa e a filha, em Quissamã. A Guarda Civil Municipal, por meio da Patrulha Maria da Penha, f oi acionada e encontrou a situação ainda em andamento quando chegou ao endereço

De acordo com a corporação, o suspeito estava bastante alterado e apresentava comportamento considerado ameaçador. Diante do risco às vítimas e da situação constatada pelos agentes, ele precisou ser contido. Após a intervenção da equipe, recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi encaminhada para a 130ª Delegacia de Polícia de Quissamã, onde o caso foi registrado como flagrante com base na Lei Maria da Penha. A autoridade policial ficou responsável pela formalização da ocorrência e pelas providências previstas na legislação.

Enquanto o suspeito era levado para a delegacia, a equipe também deu atenção às vítimas. A esposa e a filha receberam o primeiro atendimento dos agentes e foram encaminhadas para serviços especializados da rede municipal, com suporte da assistência social.

A atuação da Patrulha Maria da Penha faz parte da estrutura de proteção destinada a mulheres vítimas de violência ou em situação de risco. O trabalho inclui atendimento de ocorrências, acompanhamento de casos e encaminhamento das vítimas para os serviços que integram a rede de proteção.

O episódio reforça a importância da resposta rápida em situações de violência dentro de casa. Em ocorrências dessa natureza, a intervenção das forças de segurança pode ser decisiva para interromper uma situação de risco e garantir que as vítimas tenham acesso ao atendimento necessário.

O caso permanece sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá adotar as medidas cabíveis a partir do registro da ocorrência.