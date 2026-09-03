Agentes da Patrulha Maria da Penha atenderam a ocorrência de violência doméstica em QuissamãFoto: Reprodução
Patrulha Maria da Penha prende suspeito de agredir esposa e filha
Guarda Civil de Quissamã foi acionada para ocorrência de violência doméstica e encontrou vítimas sob ameaça dentro de casa
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Pedágio da BR-101 fica mais caro e tarifa chega a R$ 10,80
Reajuste começa em setembro e também altera valor na praça de Casimiro de Abreu; novas obras estão previstas no contrato da rodovia
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Quissamã recebe encontro diocesano após 28 anos neste sábado
49ª Unidade Diocesana reunirá fiéis e caravanas em um dia de oração, formação, evangelização e convivência
Motorista fica ferido após carro bater em árvore em Quissamã
Colisão ocorreu na RJ-196, após a localidade de São José, no sentido Macaé; impacto foi forte e deixou o motor do veículo sobre a pista
Quissamã recebe projeto pioneiro para armazenar carbono no subsolo
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