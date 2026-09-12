Ação da Polícia Militar em Quissamã resultou na apreensão de 36 pinos de cocaína, segundo o 32º BPM - Foto: Douglas Smmithy

Ação da Polícia Militar em Quissamã resultou na apreensão de 36 pinos de cocaína, segundo o 32º BPMFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/09/2026 10:40

Uma abordagem policial terminou com uma mulher presa e mais de 170 gramas de cocaína apreendidas em Quissamã. A ocorrência foi registrada em Sítio Quissamã II e mobilizou policiais do Setor Lima, da 5ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM).

Segundo a corporação, a equipe realizou uma ação no bairro e encontrou 36 pinos de cocaína. A droga totalizou 172,8 gramas, conforme informou o batalhão.

A mulher foi detida durante a ocorrência e encaminhada, junto com o material apreendido, para a 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), onde o caso foi registrado.

Suspeita permanece presa à disposição da Justiça - Na delegacia, a mulher foi autuada por tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, ela permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não divulgou outras informações sobre a investigação ou sobre a possível origem e destino dos entorpecentes.

A ocorrência foi divulgada pelo 32º BPM, responsável pelo policiamento da região.