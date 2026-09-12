Ação da Polícia Militar em Quissamã resultou na apreensão de 36 pinos de cocaína, segundo o 32º BPMFoto: Douglas Smmithy
Ação da PM termina com prisão e apreensão de cocaína em Quissamã
Mulher foi detida em Sítio Quissamã II; segundo o 32º BPM, policiais encontraram 36 pinos de cocaína no local
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Abordagem termina com dois menores apreendidos com drogas em Quissamã
Ação do CPROEIS ocorreu no bairro Caxias e encontrou trouxinhas de maconha e pinos de cocaína
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Pedágio da BR-101 fica mais caro e tarifa chega a R$ 10,80
Reajuste começa em setembro e também altera valor na praça de Casimiro de Abreu; novas obras estão previstas no contrato da rodovia
Operação apreende 27 frascos de "black lança" em Quissamã
Material foi encontrado escondido em área de restinga durante ação conjunta das forças de segurança no bairro Sítio 1
Quissamã recebe encontro diocesano após 28 anos neste sábado
49ª Unidade Diocesana reunirá fiéis e caravanas em um dia de oração, formação, evangelização e convivência
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