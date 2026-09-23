A denúncia questiona justamente a finalidade do equipamento. A unidade foi apresentada como um reforço para ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal, mas, segundo o relato feito durante a sessão, estaria sem funcionamento desde que chegou ao município.
Denúncia questiona por que unidade está parada Durante a sessão, foi citado que uma reportagem institucional da Prefeitura informou que a Unidade Odontológica Móvel seria utilizada para atender as unidades de Saúde da Família. O argumento apresentado no plenário foi de que, se essas unidades já contam com atendimento odontológico, o equipamento poderia estar sendo levado para outros locais.
“Dois meses essa unidade odontológica poderia tá servindo as escolas, as unidades de saúde, mas não. A unidade odontológica está paralisada lá no Barracão da Prefeitura.”
A fala questionou a diferença entre a finalidade anunciada para o equipamento e a situação relatada durante a sessão da Câmara.
Equipamento chegou ao município em julho A Unidade Odontológica Móvel chegou a Quissamã em 3 de julho e foi apresentada como uma estrutura para ampliar o atendimento em saúde bucal, especialmente para moradores de áreas mais afastadas. A aquisição foi relacionada ao programa Brasil Sorridente, do Governo Federal.
O equipamento também já havia aparecido em uma indicação apresentada na Câmara em 2023, que defendia a aquisição de uma unidade móvel para levar atendimento odontológico às comunidades.
Até a publicação desta matéria, a equipe de reportagem do jornal O DIA tentava contato com a Prefeitura de Quissamã para comentar a denúncia apresentada durante a sessão e esclarecer a situação da unidade.
O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura e esclarecimentos sobre o funcionamento e a utilização do equipamento. A matéria segue em atualização.
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