Robert Batista morreu após sofrer um choque elétrico durante o trabalho em Quissamã - Foto: Reprodução da Internet

Robert Batista morreu após sofrer um choque elétrico durante o trabalho em QuissamãFoto: Reprodução da Internet

Publicado 24/09/2026 11:16

Um acidente de trabalho terminou com a morte de Robert Batista Carvalho Cozenço, de 28 anos, após um choque elétrico em uma fábrica da Cooperativa Agropecuária de Macuco, em Quissamã. O acidente aconteceu na terça-feira (22). O eletricista recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Robert trabalhava para a B&M Serviços Especializados, empresa terceirizada que prestava serviço para a Cooperativa Agropecuária de Macuco, do setor de laticínios.

Após a morte, o corpo não foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O IML de Macaé informou que não recebeu comunicação policial sobre a ocorrência. Segundo as informações apuradas, também não houve exame médico-legal no corpo nem perícia no local do acidente antes da liberação para o sepultamento.

A declaração de óbito foi emitida por um médico do hospital onde Robert recebeu atendimento.

Polícia Civil determina apuração do acidente

O delegado Raul Morgado, titular da 130ª Delegacia de Polícia de Quissamã, informou que a unidade não havia sido comunicada sobre a ocorrência. Nesta quarta-feira (23), ele determinou que uma equipe apurasse o caso.

“Até o momento não fomos informados sobre essa ocorrência. Determinei uma equipe para apurar esse fato”, afirmou o delegado.

Questionado sobre a determinação, Morgado confirmou que a apuração foi definida nesta quarta-feira (23).

Em casos de morte decorrente de causa externa, como um acidente provocado por choque elétrico, a realização de exame médico-legal e de perícia pode contribuir para esclarecer a causa e as circunstâncias da morte.

Trabalhador era natural de Nova Friburgo

Robert nasceu em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, e morava em Cordeiro. Ele completaria 29 anos em outubro.

Durante a vida profissional, trabalhou como eletricista, motorista de furgão e demonstrador de mercadorias. A B&M Serviços Especializados era uma das empresas pelas quais passou.

Amigos descreveram Robert como um jovem ligado à família e à rotina de trabalho. Ele deixa os pais, Roberto Carlos Fernandes Cozenço e Rosane Batista Cozenço, a irmã Michele e a sobrinha Maria Clara.

O velório e o sepultamento foram realizados nesta quarta-feira (23), em Macuco, na Região Serrana do Rio.

A B&M Serviços Especializados publicou uma nota lamentando a morte do funcionário e informou que não haveria expediente nesta quarta-feira (23), em respeito ao trabalhador.

A Cooperativa Regional Agropecuária de Macuco Ltda. informou, por meio de nota, que Robert era funcionário de uma empresa terceirizada. A cooperativa afirmou que as medidas de suporte e assistência que competiam à contratante foram prestadas de imediato e que os demais suportes ficaram a cargo da empresa empregadora.

A Cooperativa de Macuco informou ainda que não fornecerá outros detalhes sobre o caso neste momento.

A equipe de reportagem do jornal O DIA acompanha a apuração e mantém o espaço aberto para manifestações.