Mazinho Batista venceu a eleição da Mesa Diretora e seguirá à frente da Câmara Municipal de Quissamã no biênio 2027/2028 - Foto: Reprodução Rede Social

Mazinho Batista venceu a eleição da Mesa Diretora e seguirá à frente da Câmara Municipal de Quissamã no biênio 2027/2028Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 14/10/2026 12:55 | Atualizado 14/10/2026 13:21





A chapa de Mazinho superou a composição liderada por André de Paulo (PP), em uma votação marcada pela mudança de posição de um dos integrantes da chapa adversária. Cachuca (PP), candidato ao cargo de segundo-secretário na composição de André, votou na chapa do atual presidente e contribuiu para a vitória.



Mazinho Batista venceu a eleição da Mesa Diretora e seguirá à frente da Câmara Municipal de Quissamã no biênio 2027/2028 Foto: Reprodução Rede Social A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Quissamã para o próximo biênio terminou com a vitória do atual presidente, Mazinho Batista (PSD). A eleição ocorreu nesta quarta-feira (14), com duas chapas na disputa, e definiu os vereadores que estarão à frente do Legislativo municipal entre 2027 e 2028.A chapa de Mazinho superou a composição liderada por André de Paulo (PP), em uma votação marcada pela mudança de posição de um dos integrantes da chapa adversária. Cachuca (PP), candidato ao cargo de segundo-secretário na composição de André, votou na chapa do atual presidente e contribuiu para a vitória.

Veja quem vai comandar a Câmara de Quissamã

A Mesa Diretora eleita ficou com a seguinte composição:

• Presidente: Mazinho Batista (PSD)

• Vice-presidente: Cássio Reis (PDT)

• Primeiro-secretário: Ítalo Pacheco (PP)

• Segundo-secretário: Luciano Pessanha (MDB)



O grupo ficará responsável pela condução dos trabalhos legislativos, pela administração da Casa e pela organização do funcionamento da Câmara durante os dois próximos anos.



Chapa adversária tinha apoio de seis vereadores

A composição liderada por André de Paulo foi protocolada em 3 de agosto e, naquele momento, contava com o apoio declarado de seis dos 11 vereadores da Câmara. Além dos quatro candidatos aos cargos da Mesa Diretora, Alexandra Moreira (PL) e Marquinho Marikita (PL) também haviam manifestado apoio à chapa.



André de Paulo concorria à presidência, com Xande Moreno (PDT) como vice-presidente, Kitiely Freitas (PSD) como primeira-secretária e Cachuca (PP) como segundo-secretário.



Apesar do apoio anunciado antes da votação, a mudança de voto de Cachuca alterou o cenário da disputa e favoreceu a chapa de Mazinho Batista, que conquistou a maioria dos votos.



A eleição para o próximo biênio havia sido marcada pelo atual presidente durante a sessão ordinária de terça-feira (13). Os integrantes eleitos assumirão os cargos no início de 2027, com mandato de dois anos.









