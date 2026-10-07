Quissamã terá novos cursos do IFF no primeiro semestre de 2027 - Foto: Reprodução da Internet

Quissamã terá novos cursos do IFF no primeiro semestre de 2027Foto: Reprodução da Internet

Publicado 07/10/2026 14:26

Quissamã entra no radar de quem busca formação profissional e ensino superior no Instituto Federal Fluminense (IFF) . O município terá duas novas opções de cursos no primeiro semestre de 2027: Superior de Tecnologia em Jogos Digitais e Técnico em Administração Concomitante. As inscrições para o processo seletivo terminam nesta quinta-feira (8).

Ao todo, o IFF oferece 3.518 vagas em diferentes unidades. São 2.931 oportunidades para cursos técnicos e 587 para cursos superiores.

A abertura das novas formações coloca Quissamã entre os municípios contemplados com novidades no processo seletivo. Para os estudantes da cidade e da região, o prazo para garantir participação na seleção termina nesta quinta.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço www.inscricoes.iff.edu.br, ou presencialmente, com apoio do campus mais próximo.

Jogos Digitais amplia opções de ensino superior

Entre as novidades em Quissamã está o curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, uma formação de nível superior que passa a integrar a oferta do instituto no município.

Também será oferecido o Técnico em Administração Concomitante. A modalidade permite ao estudante cursar a formação técnica paralelamente ao ensino médio.

A seleção contempla ainda outras unidades do IFF. Em São João da Barra, por exemplo, a novidade para 2027 será o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio.

Provas acontecem entre novembro e dezembro

Quem concluir a inscrição deve ficar atento às datas das provas. O Vestibular, destinado aos cursos superiores, terá avaliação no dia 29 de novembro.

Já os candidatos aos cursos técnicos farão a prova do Processo Seletivo em 6 de dezembro.

O prazo desta quinta-feira vale para quem pretende disputar uma das vagas oferecidas pelo IFF para o primeiro semestre de 2027. Em Quissamã, a seleção abre portas para duas formações que passam a fazer parte das opções disponíveis aos estudantes.