Feira Livre conta com shows de rock nacional e pop rockDouglas Pacheco

Publicado 28/01/2023 20:00 | Atualizado 28/01/2023 20:04

O Catadores de Sol e o cantor Erik Fabiano se apresentam neste domingo (24) no projeto Música na Feira realizado na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. Os shows começam a partir das 10h30.

O Catadores de Sol promete levar ao público os sucessos do rock nacional. E o cantor Erik Fabiano apresenta as músicas do Pop Rock para as pessoas que estiverem no evento.