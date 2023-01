Resende e Portuguesa-RJ empatam em jogo sem gols - André Moreira/RFC

Publicado 29/01/2023 21:08

O Resende e a Portuguesa-RJ ficaram no 0 a 0 em jogo realizado neste domingo (29) no Estádio do Trabalhador, no Sul Fluminense. A partida foi válida pela 5ª rodada do Carioca.



O próximo jogo do Gigante do Vale é na quinta-feira (2), contra o Vasco, em São Januário. O jogo acontece às 19h.