Publicado 31/01/2023 15:00 | Atualizado 31/01/2023 16:23

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta terça-feira (31) uma arma de fogo e munições em Resende. A casa fica no distrito de Engenheiro Passos. Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que um suspeito de envolvimento em um homicídio estava no local.

Quando se aproximaram, o jovem, de 23 anos, correu para dentro de casa, mas acabou fugindo. No quarto do suspeito os policiais encontraram um revólver calibre 32 e cinco munições calibre 38 e duas de calibre 7,62.

A mãe do suspeito estava no local e fez contato com o filho. Depois, os dois foram prestar depoimento na 89ª Delegacia Policial de Resende.