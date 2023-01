Cachorro morre durante incêndio em residência em Resende - Divulgação

Publicado 30/01/2023 09:00 | Atualizado 30/01/2023 15:09

Um cachorro morreu carbonizado durante um incêndio em uma casa no bairro Cidade Alegria, em Resende. Oito pessoas estavam dentro do imóvel no momento em que o fogo começou, mas todas conseguiram escapar ilesas. O caso aconteceu na madrugada de domingo (29).

O animal era da raça yorkshire. A residência ficou completamente destruída com móveis, eletrodomésticos e o telhado queimados. O Corpo de Bombeiros realizou um trabalho de rescaldo, após controlar as chamas. Ainda não se sabe a causa do incêndio.