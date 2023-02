Estrada rurais são interditadas após tromba d'água em Resende - Divulgação

Publicado 27/02/2023 10:00 | Atualizado 27/02/2023 18:21

As estradas Boca do Leão e Cabloquinho, em Resende (RJ), foram interditadas na noite de sábado (25) após estragos por causa de uma tromba d'água. As vias de terra ligam a zona rural da cidade a Rialto, distrito de Barra Mansa.

De acordo com a Defesa Civil, a enxurrada passou por cima da galeria de um córrego e abriu um buraco, impedindo a passagem de veículos. Galhos e vegetações também foram arrastados ao longo da estrada.

Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Rural trabalham na região para nesta segunda-feira (27) para desobstruir as estradas e liberar o tráfego.