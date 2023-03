Publicado 28/02/2023 09:00 | Atualizado 28/02/2023 16:27

Um homem, de 36 anos, com passagens criminais por homicídio e roubo, foi morto a tiros em cima de um telhado enquanto trocava tiros com policiais militares em Resende. O caso aconteceu na segunda-feira (27) no bairro Parque Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram recebidos a tiros na localidade e revidaram. Durante o confronto, o homem tentou fugir pelo telhado de uma casa, foi atingido e morreu no local.

Ainda de acordo com a PM, com o suspeito foram encontrados uma pistola 9mm, 58 munições, dois carregadores, um rádio comunicador, um celular e um relógio.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Nenhum policial ficou ferido. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.