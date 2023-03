Resende é derrotado pelo Ferroviário-CE e está fora da Copa do Brasil - André Moreira/Resende

Publicado 28/02/2023 17:58

O Resende está fora da Copa do Brasil. O time do Sul Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo Ferroviário-CE na tarde desta terça-feira (28), no Estádio do Trabalhador, pela primeira fase da competição. Igor Bolt fez o gol alvinegro e Alisson e Ciel marcaram para os visitantes, que ficaram com a vaga na próxima fase.

O Ferroviário abriu o placar com Alisson, aos 18 minutos. Aos 38, Ciel ampliou para o time adversário. No segundo tempo, o Gigante do Vale pressionou em busca do gol e conseguiu diminuir com Igor Bolt, que entrou no intervalo, aos 22 minutos.

O próximo compromisso do Resende será contra o Botafogo, domingo, dia 5, às 16h, no Kleber Andrade, em Cariacica-ES, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca 2023.