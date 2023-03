Publicado 01/03/2023 16:44

O corpo de um homem, de 58 anos, foi encontrado dentro de um canal na tarde desta quarta-feira (1º) em Resende. O cadáver estava na Avenida Perimetral Sul, no bairro Cidade Alegria.



De acordo com a Polícia Militar (PM), familiares contaram aos agentes que a vítima era alcoólatra e não retornou para casa na terça-feira (28). A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local e apurar a causa da morte.

Em seguida, o corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso será registrado na 89ª DP de Resende.