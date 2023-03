Publicado 01/03/2023 19:10

Uma perseguição nesta quarta-feira (1º) em Resende terminou com uma motocicleta com indícios de alteração apreendida. O caso aconteceu no bairro Baixada da Olaria.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes estavam em patrulhamento quando um suspeito em uma moto fugiu do local e atirou contra os policiais. Não houve confronto e ninguém ficou ferido.

Em buscas pela localidade, o veículo foi encontrado abandonado e ligado em uma rua sem saída. O piloto conseguiu fugir. Em verificação, foram constatados indícios de adulteração no motor.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, onde a moto ficou apreendida para passar por uma inspeção da Polícia Civil.