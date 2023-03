Prefeitura de Resende finaliza licitação do transporte público - Imagem ilustrativa

Publicado 01/03/2023 18:53

A Prefeitura de Resende finalizou nesta quarta-feira (1º) a fase administrativa do processo licitatório para determinar a nova empresa responsável pelo transporte público na cidade. A Viação Itapetinga, com sede no estado da Bahia, foi a vencedora. A passagem deve aumentar de R$ 4,25 para R$ 4,40.