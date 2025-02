Publicado 26/02/2025 23:39

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e em parceria com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, inaugurou, nesta quarta-feira (26), a partir das 9h, a exposição “Entre confetes e serpentinas: Claudionor Rosa e a história do Carnaval de Resende”, na Biblioteca Pública Dr. Jandyr César Sampaio. A mostra busca resgatar e valorizar a trajetória dessa figura marcante nos festejos carnavalescos do município.

Claudionor Rosa, além de profundo conhecedor da história local, teve um papel essencial no fortalecimento do Carnaval em Resende. Entusiasta da cultura popular brasileira, atuou como enredista da Escola de Samba do Campos Elíseos e preservou a memória de diversas agremiações carnavalescas da cidade. Seu legado também inclui a criação do Rancho Carnavalesco Chuveiro de Prata, uma importante contribuição para a festa regional.

“Claudionor dedicou sua vida a preservar e compartilhar a história de Resende. Um verdadeiro griô, que se expressava por meio da contação de histórias, poesia, literatura de cordel e do próprio Carnaval. Ele trouxe à tona personagens esquecidos, como Mano Elói, resendense nascido em Engenheiro Passos e um dos fundadores do Império Serrano e de outras escolas de samba do Rio de Janeiro. Seu olhar afetuoso e sensível ajudou a dar voz a nomes que ficaram à margem da nossa história”, destaca o secretário de Cultura, Professor Wilson.

A exposição está aberta ao público gratuitamente entre os dias 26 de fevereiro e 14 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Biblioteca Pública Dr. Jandyr César Sampaio está localizada na Praça do Centenário, nº 37, no Centro Histórico de Resende.