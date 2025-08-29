Novo parcão está localizado no ecoparque de ResendeFoto: Rafael Oliveira
Novo parcão será inaugurado pela prefeitura de Resende no ecoparque neste sábado, dia 30
Inauguração será neste sábado (30), às 10h
Prefeito Tande Vieira destaca licitação para obra histórica no Cine Vitória, em Resende
A Prefeitura realizou a licitação da obra, que contou com a participação de 17 escritórios de arquitetura
Prefeitura de Resende promove cadastro online assistido para emissão de carteira nacional de artesão
Ação será realizada nos dias 2 e 3 de setembro, na sede da Secretaria de Turismo, no bairro Campos Elíseos; confira horários
25º Torneio Leiteiro da Vila da Fumaça promete reunir tradição, competição e música em Resende
Evento acontece entre os dias 28 e 31 de agosto no galpão do distrito
Resende abre novas turmas para cursos gratuitos de educação inclusiva e acessibilidade
As vagas são para Braille e Deficiência Intelectual devem ser preenchidas até o dia 4 de setembro
Resende promove fórum municipal da pessoa em situação de rua
Tema da 8ª edição são os "Desafios e estratégias no atendimento em situação de rua: uma abordagem integral"; Veja como se inscrever
