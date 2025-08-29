Novo parcão está localizado no ecoparque de Resende - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 29/08/2025 14:36

Resende - A Prefeitura de Resende vai inaugurar, neste sábado (30), um novo espaço para diversão e acolhimento de cães no município. O novo parcão será oficialmente apresentado na área interna do Ecoparque, ficando ao lado da Exapicor. A inauguração será às 10h, com convite aberto à população.

De acordo com a secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos, o local, amplo e arejado, vai atender diversos visitantes que passeiam pelo local com seus pets. O novo parcão vai contar com bebedouro, bancos para tutores, brinquedos. lixeiras, saquinhos de coleta para resíduos, entre outros recursos.

O acesso ao espaço será por dentro do Ecoparque, na área de estacionamento ao lado da Exapicor e, também, pelo portão principal da avenida, caso o visitante chegue ao Ecoparque a pé, facilitando ainda mais o acesso.

"Resende é um município que cuida das pessoas e cuida dos animais, portanto nada mais justo do que criar mais um espaço que vai servir para o bem-estar dos cães. O Ecoparque é um espaço muito bem-sucedido e querido pela população, mesmo com pouco tempo em atividade. É próprio para práticas esportivas, exercícios físicos, para lazer e diversão de toda a família. E agora, mais do que nunca, os cães que fazem parte da família também estarão ainda mais acolhidos", disse o prefeito Tande Vieira.

Ainda segundo o prefeito, a construção do novo parcão segue a premissa da gestão municipal de obter o maior aproveitamento possível dos espaços públicos e torná-los diversificados e acolhedores para a população. O Ecoparque fica na Avenida Cel. Prof. Antônio Esteves, no bairro Morada da Colina.