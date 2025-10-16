O cronograma inclui atividades em postos de saúde, escolas, no Corpo de Bombeiros e em parceria com a Polícia Rodoviária Federal - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 16/10/2025 14:19

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, programou uma série de atividades alusivas à campanha Novembro Azul, período em que são realizadas, mundialmente, ações de promoção à saúde masculina e de prevenção e combate ao câncer de próstata. As atividades terão início no fim de outubro e seguirão até o dia 2 de dezembro.

A primeira ação será no dia 21 de outubro, na fábrica da Volkswagen, com uma palestra sobre masculinidade e cuidado voltada aos trabalhadores da empresa. O cronograma inclui atividades em postos de saúde, escolas, no Corpo de Bombeiros e em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo do cronograma é promover a saúde do homem a partir da temática proposta pelo Ministério da Saúde. O eixo trabalhado neste ano é “Prevenção de Violências e Acidentes”, com foco na construção das masculinidades e na sensibilização para a cultura do cuidado, do diálogo e da paz, nos âmbitos social e laboral.

— O bem-estar, no contexto dos cuidados com a saúde do homem, é conquistado por meio da prevenção, do cuidado e da continuidade do atendimento em saúde para a população masculina. Temos uma agenda com ações estratégicas em locais que concentram um número elevado de homens, para que possamos promover o debate e levar informações importantes. É fundamental reforçar que a programação aborda a saúde masculina de maneira ampla, incluindo saúde mental, doenças crônicas e outros fatores que não podem ser ignorados — destacou o secretário municipal de Saúde, Ricardo Graciosa.

Em 2024, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimou aproximadamente 71.730 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Isso representa cerca de 196 novos casos por dia e consolida a doença como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens no país, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A maioria dos casos é diagnosticada em estágio avançado, quando a taxa de cura é menor — o que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Programação:

•21 de outubro, 14h – Fábrica Volkswagen: Palestra sobre Masculinidades, Paternidade e Cuidado. Público: trabalhadores da empresa.

•5 de novembro, 19h – Escola Estadual Oliveira Botelho: Palestra sobre Prevenção de Violências e Acidentes. Público: estudantes do Ensino Médio.

•6 de novembro, 9h – USF Jardim Primavera: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•7 de novembro, 14h – USF Jardim Alegria: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•8 de novembro, 9h – USF Liberdade: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•11 de novembro, 11h – USF Capelinha: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•13 de novembro, 9h – USF Caixa D’Água: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•14 de novembro, 9h – USF Itapuca: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•18 de novembro, 11h – Polícia Rodoviária Federal (Comando em Saúde): Distribuição de panfletos e orientações. Público: caminhoneiros, motoristas e ajudantes.

•19 de novembro, 9h – Quartel do Corpo de Bombeiros de Resende: Palestra sobre Prevenção de Violências e Acidentes. Público: profissionais/militares do quartel.

•25 de novembro, 14h – USF Serrinha: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•26 de novembro, 14h – USF Morada da Barra: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências e Acidentes.

•1º de dezembro, 9h30 – Agência de Saneamento: Roda de Conversa sobre Prevenção de Violências, Acidentes e IST/HIV/AIDS – Dezembro Vermelho.

•2 de dezembro, 10h – Cadeia Pública de Bulhões: Palestra sobre Prevenção de Violências, Acidentes e IST/HIV/AIDS – Dezembro Vermelho. Público: homens privados de liberdade.