A mostra será na Capela do Cemitério Municipal Senhor dos Passos, que fica no bairro Alto dos PassosFoto: Divulgação
Arquivo Histórico de Resende realiza a 20ª edição da exposição 'Finados Cultural'
Mostra reúne imagens, documentos, textos e curiosidades sobre o Cemitério Municipal de Resende
Santa Casa de Resende inicia projeto 'Cuidado Seguro' em parceria com o Hospital Sírio-Libanês
Visita técnica marca o início das ações que busca aprimorar a qualidade da assistência e fortalecer a segurança do paciente na unidade de Resende
Resende é finalista no Prêmio Nacional Liga STEAM 2025
Projeto desenvolvido por alunos da Escola Municipal Marieta Salles Chaves é o único finalista do Estado do Rio de Janeiro na categoria Educação Infantil
Hospital de Emergência de Resende recebe novos respiradores e amplia capacidade de atendimento
Investimento de mais de R$ 324 mil será utilizado em pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva, garantindo mais segurança aos pacientes
UPA 24h de Resende realiza primeira captação de córneas da história da unidade
Momento histórico foi concretizado na última terça-feira (28)
Prefeitura de Resende retoma obras do Hospital do Câncer
Obras foram paralisadas no início do ano, após o rompimento de contrato com a antiga empresa por atrasos no cronograma
