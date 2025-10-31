A mostra será na Capela do Cemitério Municipal Senhor dos Passos, que fica no bairro Alto dos Passos - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 15:43

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Cultura, promove a 20ª exposição “Finados Cultural” no próximo dia 2 de novembro, feriado de Finados. A mostra será na Capela do Cemitério Municipal Senhor dos Passos, que fica no bairro Alto dos Passos, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição “Finados Cultural” reúne imagens que retratam a história do Cemitério Municipal, além de documentos, textos e curiosidades sobre o local. O projeto também homenageia moradores sepultados naquele espaço.

A mostra é organizada pelo Arquivo Histórico e foi idealizada pelo ilustre historiador Claudionor Rosa. A exposição é visitada anualmente pelas pessoas que comparecem ao cemitério municipal para prestar homenagens aos entes que já partiram.

A população terá a oportunidade de voltar ao túnel do tempo, com os verbetes relacionados a personalidades enterradas no local e funerais de indígenas e da época da escravidão, podendo conhecer um pouco da origem da tradição de velórios, sepultamentos e outros rituais.

De acordo com o diretor do Arquivo Histórico, Angelo de Paula, o projeto “Finados Cultural” é um dos legados do saudoso historiador Claudionor Rosa, que criou raízes na cidade e teve grande relevância na nossa cultura.

"O projeto já faz parte do calendário de atividades culturais do município. Pela sua importância e como singela homenagem ao senhor Claudionor, que teve o importante papel de jogar luz sobre fatos importantes da nossa história, seguimos dando continuidade a este projeto", destacou o diretor.