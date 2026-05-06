Evento inclusivo voltado à prática de esportes paralímpicos será realizado no dia 19 de setembro na AEDBFoto: Ubiraci Rodrigues
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