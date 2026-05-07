Ação acontece no dia 9 de maio e animais adotados terão castração garantida pelo Hospital Veterinário - Foto: Raimundo Brasil

Ação acontece no dia 9 de maio e animais adotados terão castração garantida pelo Hospital VeterinárioFoto: Raimundo Brasil

Publicado 07/05/2026 14:41

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio do Hospital Veterinário Municipal, realiza no próximo dia 9 de maio, das 9h às 12h, mais uma edição da Feira de Adoção de cães e gatos. A ação acontecerá no Calçadão de Campos Elíseos, durante o Sábado de Compras, e tem como objetivo incentivar a adoção responsável e proporcionar um novo lar para animais resgatados.

Durante a feira, cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Todos os animais adotados terão castração garantida pelo Hospital Veterinário Municipal a partir dos seis meses de idade.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Segundo a superintendente de Saúde Animal, Cintia Rangel, a Feira de Adoção é importante para a causa animal. "A equipe do Hospital Veterinário também estará no local orientando os interessados sobre os cuidados necessários com os animais e a importância da guarda responsável. A iniciativa faz parte das ações permanentes desenvolvidas pelo município voltadas à proteção animal, buscando reduzir o abandono e ampliar a conscientização da população sobre a adoção responsável", explicou Cintia.

Sábado de Compras – Edição Dia das Mães

Na mesma data, 9 de maio, o comércio de Campos Elíseos estará aberto em horário ampliado, das 10h às 15h. Haverá ainda ação do Procon Itinerante, das 9h às 13h, esclarecendo dúvidas e fazendo atendimento jurídico ao consumidor.

As atrações ficam por conta da banda Versão Brasileira, brinquedo inflável, Feira de Artesanato e food trucks.