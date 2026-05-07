Ação acontece no dia 9 de maio e animais adotados terão castração garantida pelo Hospital VeterinárioFoto: Raimundo Brasil
Prefeitura de Resende promove feira de adoção de cães e gatos no Campos Elíseos
Ação acontece no dia 9 de maio e animais adotados terão castração garantida pelo Hospital Veterinário
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Resende é novamente selecionada para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa
Evento inclusivo voltado à prática de esportes paralímpicos será realizado no dia 19 de setembro na AEDB
Audiência pública debate valorização da cultura Puri em Resende nesta quarta-feira, dia 06
Encontro vai abordar projeto de lei que institui a Semana de Valorização da Cultura Puri no município
Prefeitura de Resende inicia campanha 'Maio Amarelo' nesta segunda-feira, dia 04
Programação ao longo de todo o mês terá foco na conscientização de motociclistas e ações educativas em escolas e vias da cidade
Resende abre edital de chamamento de pareceristas para análise de projetos da Lei Aldir Blanc
Seleção inclui seis vagas destinadas à formação de banco de profissionais; interessados podem se inscrever até 15 de maio
Programação da Semana Municipal de Luta Contra o Crime de Racismo movimenta Resende entre 27 e 30 de abril
Agenda descentralizada inclui exposição artística, passeios históricos e rodas de conversa sobre memória
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