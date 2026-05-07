Município alcança 72 pontos no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a educação de qualidade - Foto: Divulgação

Município alcança 72 pontos no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a educação de qualidadeFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 14:47

Resende - A educação de Resende voltou a se destacar no cenário nacional ao alcançar 72 pontos no Indicador do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, superando tanto a média nacional, de 66 pontos, quanto a média do estado do Rio de Janeiro, que ficou em 60 pontos. Os dados são referentes ao trabalho realizado no ano de 2025.

O indicador mede o percentual de crianças que conseguem ler e escrever de forma adequada na idade certa, especialmente até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, sendo um dos principais parâmetros utilizados no país para avaliar a qualidade da alfabetização.

Para que os dados sejam contabilizados, cada estudante responde a 16 itens de múltipla escolha e três respostas com produção textual. O resultado apresentado é fundamental para acompanhar a evolução da alfabetização e o cumprimento das metas. Além disso, o indicador também permite que os pesquisadores, gestores e demais interessados consigam acesso às informações e, assim, façam uma análise mais aprofundada da realidade da alfabetização a nível nacional.

A secretária municipal de Educação, Rosa Frech, destacou a importância do resultado e o esforço dos profissionais da rede para melhorar a cada ano. "Esse resultado é reflexo de um trabalho sério, contínuo e comprometido com a aprendizagem dos nossos alunos. É uma conquista de toda a rede: professores dedicados, gestores e orientadores comprometidos, famílias parceiras e uma estrutura que acredita que alfabetizar na idade certa é transformar vidas", afirmou.