Município alcança 72 pontos no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a educação de qualidadeFoto: Divulgação
Resende super médias estadual e nacional em indicador de alfabetização
Município alcança 72 pontos no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a educação de qualidade
Resende super médias estadual e nacional em indicador de alfabetização
Município alcança 72 pontos no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a educação de qualidade
Prefeitura de Resende promove feira de adoção de cães e gatos no Campos Elíseos
Ação acontece no dia 9 de maio e animais adotados terão castração garantida pelo Hospital Veterinário
Resende é novamente selecionada para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa
Evento inclusivo voltado à prática de esportes paralímpicos será realizado no dia 19 de setembro na AEDB
Audiência pública debate valorização da cultura Puri em Resende nesta quarta-feira, dia 06
Encontro vai abordar projeto de lei que institui a Semana de Valorização da Cultura Puri no município
Prefeitura de Resende inicia campanha 'Maio Amarelo' nesta segunda-feira, dia 04
Programação ao longo de todo o mês terá foco na conscientização de motociclistas e ações educativas em escolas e vias da cidade
Resende abre edital de chamamento de pareceristas para análise de projetos da Lei Aldir Blanc
Seleção inclui seis vagas destinadas à formação de banco de profissionais; interessados podem se inscrever até 15 de maio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.