A Prefeitura de Resende realizou, na última sexta-feira (11), a entrega das obras de revitalização da Creche Professora Walda Walkyria Bruno, localizada na Rua Dr. José Zeferino de Mendonça Uchôa, 313, no bairro Surubi. A unidade passou por uma reforma completa, com intervenções voltadas à melhoria da estrutura e das condições oferecidas aos alunos e profissionais da educação.
Entre os serviços realizados estão a pintura das áreas interna e externa, melhorias na rede elétrica, instalação de calhas e aplicação de piso granitina. As intervenções proporcionam um ambiente mais seguro, confortável e adequado para o desenvolvimento das atividades escolares.
A revitalização faz parte dos investimentos da gestão municipal na melhoria da infraestrutura da rede municipal de ensino, garantindo espaços mais qualificados para o aprendizado das crianças e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação.
"Investir na estrutura das nossas unidades de ensino é também investir na qualidade da educação. Uma escola bem cuidada, segura e confortável contribui para o aprendizado das crianças e proporciona melhores condições para que nossos profissionais desenvolvam seu trabalho. A entrega da creche revitalizada representa mais um avanço nesse compromisso", destacou a secretária municipal de Educação, Rosa Frech.
A entrega da unidade no bairro Surubi reforça o trabalho da Prefeitura de Resende para modernizar e qualificar os espaços da rede municipal, proporcionando ambientes cada vez mais adequados para alunos e profissionais.
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