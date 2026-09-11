O material foi encaminhado para as providências legaisFoto: Divulgação
Cães farejadores ajudam PM a localizar drogas e pistola em construção em Resende
Electra e Zara indicaram laje na comunidade Baixada da Olaria, onde foram encontradas arma com numeração suprimida e centenas de porções de droga
Cães farejadores ajudam PM a localizar drogas e pistola em construção em Resende
Electra e Zara indicaram laje na comunidade Baixada da Olaria, onde foram encontradas arma com numeração suprimida e centenas de porções de droga
Resende promove programação especial de 'Setembro Amarelo' com ações de valorização da vida
Atividades ao longo do mês incluem rodas de conversa, capacitações, atendimentos em saúde mental, ações esportivas e desfile de moda e arte
Adolescente desaparecido é encontrado morto em Agulhas Negras, Resende
Jovem, de 17 anos, teria sido sequestrado na véspera; corpo apresentava ferimentos por disparos de arma de fogo, segundo a polícia
Resende sedia reunião do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2027 com entidades, produtores e representantes do IBGE
Município será um dos postos censitários do estado do Rio de Janeiro; Posto Resende abrange 11 cidades do Sul Fluminense
Jovem morre durante prova de Mountain Bike em Resende
Richard Eduardo Freitas da Silva, de 24 anos, foi socorrido mas não resistiu; evento foi suspenso e causa da morte ainda é desconhecida
Adolescente é encontrado morto em Resende; caso é investigado como homicídio
Corpo foi localizado próximo à Subestação da Votorantim; familiares relataram disparos na noite anterior, no bairro Itapuca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.