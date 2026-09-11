O material foi encaminhado para as providências legais - Foto: Divulgação

O material foi encaminhado para as providências legaisFoto: Divulgação

Publicado 11/09/2026 16:25

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam drogas, uma pistola e munições durante uma operação na comunidade Baixada da Olaria, em Resende , nesta quinta-feira (10). A ação ocorreu entre 16h e 20h e contou com o apoio das cadelas farejadoras Electra e Zara.

Durante o patrulhamento, realizado por agentes da 3ª Companhia do BAC, os cães indicaram uma laje de uma construção em andamento. Os policiais fizeram uma busca no ponto indicado e encontraram o material.

Ao todo, foram apreendidos 236 pinos de cocaína, 212 trouxinhas de crack, 27 porções de maconha e cinco frascos de lança-perfume. Também foram encontrados uma pistola Glock calibre .40 com a numeração suprimida, três carregadores e 25 munições calibre .40 intactas.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como tráfico ilícito de drogas. O material foi encaminhado para as providências legais.

A ação foi realizada em cumprimento à Ordem de Operações nº 154/26 e às diretrizes do Comando de Operações Especiais (COE).