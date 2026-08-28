Os equipamentos foram recolhidos e encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os equipamentos foram recolhidos e encaminhados à 89ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 28/08/2026 17:06

Resende - Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas pela Polícia Militar nessa quinta-feira (27), durante uma ação para verificar uma denúncia de prática de jogos de azar em uma residência no bairro Alegria Velha, em Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas pela Polícia Militar nessa quinta-feira (27), durante uma ação para verificar uma denúncia de prática de jogos de azar em uma residência no bairro Alegria Velha, em Resende . Segundo a ocorrência, uma equipe do Serviço Reservado foi até o imóvel, na Rua Manoel da Silva Torres, após receber informações sobre a utilização de máquinas para jogos de azar.

No local, os policiais encontraram o portão aberto e constataram que os equipamentos estavam dispostos na parte externa da residência, em uma espécie de varanda. A equipe realizou buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. As três máquinas estavam desligadas no momento da chegada dos policiais.

Os equipamentos foram recolhidos e encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia, onde foram apresentados à autoridade competente e permaneceram apreendidos.