Os equipamentos foram recolhidos e encaminhados à 89ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação/Polícia Militar
PM apreende três caça-níqueis em residência no bairro Alegria Velha, em Resende
Máquinas foram encontradas desligadas na varanda de imóvel após denúncia de jogos de azar; nenhum suspeito foi localizado
PM apreende três caça-níqueis em residência no bairro Alegria Velha, em Resende
Máquinas foram encontradas desligadas na varanda de imóvel após denúncia de jogos de azar; nenhum suspeito foi localizado
Prefeitura de Resende beneficia mais de 230 crianças da rede municipal de ensino com distribuição gratuita de óculos
Iniciativa é fruto de uma parceria duradoura com a Fundação ArcelorMittal
AXIA Energia investe R$ 36 milhões para reforçar fornecimento de energia ao segundo maior polo automotivo do país
Obras na subestação de Resende ampliam a confiabilidade do sistema elétrico e fortalecem a segurança energética do Sul Fluminense
Resende vence prêmio nacional de educação ambiental e recebe R$100 mil de gratificação para escola ganhadora
Prêmio Escolas Baseadas na Natureza reconhece iniciativas que integram ações sustentáveis à rotina escolar
Resende anuncia instalação do parque 'Mundo dos Dinossauros - Terra dos Gigantes'
Empreendimento, que irá gerar cerca de 150 empregos diretos, será localizado próximo à Serra do Alambari; protocolo de intenções foi assinado nesta quarta (26)
PRF recupera veículo clonado na Via Dutra, em Resende
Carro furtado em Nova Iguaçu circulava com placas de Divinópolis (MG); motorista disse que veículo pertencia a um tio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.