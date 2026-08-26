Unidade móvel do Ministério da Saúde realizou mais de 1.500 procedimentos no município - Foto: Rafael Oliveira

Unidade móvel do Ministério da Saúde realizou mais de 1.500 procedimentos no municípioFoto: Rafael Oliveira

Publicado 26/08/2026 14:13

Resende - A fila para exames de ultrassonografia transvaginal e mamografia está menor em A fila para exames de ultrassonografia transvaginal e mamografia está menor em Resende , segundo um levantamento da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. O balanço apontou que, após a chegada da carreta do Ministério da Saúde ao município no fim de julho, foram realizados 1.539 procedimentos, entre exames e consultas, até o dia 21 de agosto.

Com os atendimentos realizados pela unidade móvel, parte da demanda que aguardava na rede municipal foi absorvida. Hoje, pacientes que precisam de ultrassonografia transvaginal já conseguem encontrar vagas para agendamento em um período mais curto. A mesma situação acontece para mamografia bilateral e a mamografia de rastreamento indicada para mulheres de 50 a 69 anos.

A carreta, que inicialmente tinha previsão de permanecer por um período menor no município, teve o atendimento prorrogado até 4 de setembro. A unidade está instalada em frente ao Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

Carreta do Ministério da Saúde

Durante a permanência em Resende, são oferecidos exames agendados de mamografia, ultrassonografia mamária, ultrassonografia pélvica e transvaginal, biópsia de mama e colposcopia, além de consultas com ginecologistas.

A unidade móvel permite que diferentes etapas dos exames de rastreio sejam realizadas no mesmo local. A iniciativa também ajuda a desafogar a demanda da rede municipal e dar mais rapidez aos encaminhamentos necessários após os exames. "A redução da fila já permite que novas pacientes tenham acesso ao agendamento dos exames com menor tempo de espera. O balanço ainda é parcial, já que a carreta permanecerá no município até o início de setembro, mas já permitiu uma ótima evolução na marcação dos exames de diagnóstico por imagem", disse a superintendente municipal de Regulação, Priscila Pfaff Coelho.