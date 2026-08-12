ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação/PRF

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Luan Campos
Resende - Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal abordou, por volta das 10h desta terça-feira (12), um utilitário Toyota Hilux com sinais de adulteração, no km 305 da Via Dutra, sentido São Paulo, em Resende.
O veículo, que ostentava placas de São Paulo, era conduzido por um homem de 51 anos. Questionado sobre a procedência da caminhonete, ele alegou que seu patrão o havia mandado ao Rio de Janeiro para buscar o veículo e levá-lo até Guarulhos, em São Paulo.
Durante inspeção veicular minuciosa, os agentes constataram que vários itens de identificação estavam adulterados, confirmando se tratar de um veículo clonado. O original é licenciado em Lins (SP) e possui registro de furto desde 11 de julho de 2026, ocorrência lavrada na 16ª Delegacia de Polícia, no município do Rio de Janeiro.
Consultas aos sistemas policiais também revelaram que o condutor possui antecedentes pelos artigos 288 (associação criminosa) e 171 (estelionato) do Código Penal. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, e a ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia de Resende para registro da recuperação do veículo roubado e adoção das medidas legais cabíveis. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.