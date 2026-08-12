ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia de Resende - Foto: Divulgação/PRF

ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia de ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 12/08/2026 16:26

Resende - Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal abordou, por volta das 10h desta terça-feira (12), um utilitário Toyota Hilux com sinais de adulteração, no km 305 da Via Dutra, sentido São Paulo, em Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal abordou, por volta das 10h desta terça-feira (12), um utilitário Toyota Hilux com sinais de adulteração, no km 305 da Via Dutra, sentido São Paulo, em Resende

O veículo, que ostentava placas de São Paulo, era conduzido por um homem de 51 anos. Questionado sobre a procedência da caminhonete, ele alegou que seu patrão o havia mandado ao Rio de Janeiro para buscar o veículo e levá-lo até Guarulhos, em São Paulo.

Durante inspeção veicular minuciosa, os agentes constataram que vários itens de identificação estavam adulterados, confirmando se tratar de um veículo clonado. O original é licenciado em Lins (SP) e possui registro de furto desde 11 de julho de 2026, ocorrência lavrada na 16ª Delegacia de Polícia, no município do Rio de Janeiro.

Consultas aos sistemas policiais também revelaram que o condutor possui antecedentes pelos artigos 288 (associação criminosa) e 171 (estelionato) do Código Penal. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, e a ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia de Resende para registro da recuperação do veículo roubado e adoção das medidas legais cabíveis. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.