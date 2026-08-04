Em agosto, o personagem celebrado será Ney Matogrosso, no mês em que completa 85 anos de vida - Foto: Divulgação

Em agosto, o personagem celebrado será Ney Matogrosso, no mês em que completa 85 anos de vidaFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 15:47

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, abriu nesta segunda-feira, 3 de agosto, no A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, abriu nesta segunda-feira, 3 de agosto, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Resende, mais uma edição do projeto “Arte na Capa”. Em agosto, o personagem celebrado será Ney Matogrosso, no mês em que completa 85 anos de vida.

A trajetória musical de Ney Matogrosso começou em 1973, com o sucesso do grupo Secos & Molhados. A parceria musical com os integrantes da trupe terminou rapidamente, levando o cantor à carreira solo em 1975. Com personalidade forte, presença marcante nos palcos e uma voz inconfundível, Ney ascendeu ao panteão dos grandes nomes da MPB, onde permanece até os dias de hoje.

Para a coordenadora do Museu da Imagem e do Som de Resende, a museóloga Lígia Azevedo, o nome de Ney Matogrosso é sinônimo de liberdade e vanguarda. "Ney representou e ainda representa um farol em tempos obscuros. Sua liberdade corporal e artística e suas posições firmes contra todos os tipos de preconceitos, e seu enorme e indiscutível talento como intérprete, o colocaram na linha de frente do olimpo da MPB", comentou Lígia.

Na exposição preparada em homenagem ao cantor, estarão capas de seus antigos discos de vinil, incluindo o LP de estreia do grupo Secos & Molhados e de sua carreira solo e coletâneas. O secretário de cultura, Professor Wilson, enfatiza que o Museu da Imagem e do Som, que acaba de completar 15 anos de sua criação, é o local onde a imagem e o som se encontram em Resende. "Vale sempre lembrar que o saudoso Claudionor Rosa foi, por muito tempo, o guardião do vasto material que deu origem ao museu. Centenas de discos e equipamentos foram salvaguardados por ele até a doação definitiva para o governo municipal", disse.

O Museu da Imagem e do Som fica no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

