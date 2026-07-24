Programação gratuita reúne Beto Guedes, Toni Garrido, Zeca Baleiro, Leoni e Flávio Venturini na serra de Resende - Foto: Rafael Oliveira

Programação gratuita reúne Beto Guedes, Toni Garrido, Zeca Baleiro, Leoni e Flávio Venturini na serra de ResendeFoto: Rafael Oliveira

Publicado 24/07/2026 14:42

Resende - A época mais charmosa do ano na Serra da Mantiqueira já chegou. Entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, Visconde de Mauá será palco de mais uma edição do A época mais charmosa do ano na Serra da Mantiqueira já chegou. Entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, Visconde de Mauá será palco de mais uma edição do Festival de Inverno , que promete reunir moradores e turistas em uma programação gratuita.

Realizado pela Prefeitura de Resende, em parceria com o Sesc Rio, Fecomércio RJ e a Secretaria de Estado de Turismo, a programação musical começa na sexta-feira, dia 24 de julho, com o cantor Beto Guedes. No sábado (25), quem sobe ao palco é Toni Garrido. Já no domingo (26), o público poderá acompanhar o show de Zeca Baleiro. A entrada é gratuita.

Na semana seguinte, a programação continua com Leoni, na sexta-feira, dia 31 de julho, e se encerra no sábado, 1º de agosto, com a apresentação de Flávio Venturini.

O prefeito Tande Vieira destacou a importância do festival para o fortalecimento do turismo em Visconde de Mauá.

– Visconde de Mauá vive um dos períodos mais especiais do ano durante o inverno. Recentemente, tivemos importantes agendas no distrito, como a Festa do Pinhão, o Mauá Beer e o Festival da Cachaça. O Festival de Inverno reforça ainda mais esse momento. Preparamos uma programação com artistas consagrados para receber moradores e visitantes e movimentar a economia da nossa região serrana – acrescentou.