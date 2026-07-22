Atendimentos acontecem de 20 de julho a 1º de agosto na Praça do Trenzinho - Foto: Carina Rocha

Atendimentos acontecem de 20 de julho a 1º de agosto na Praça do TrenzinhoFoto: Carina Rocha

Publicado 22/07/2026 11:18

Resende - A saúde de Resende conta com um novo reforço para agilizar a fila de espera por exames de imagem, a partir desta segunda-feira, dia 20 de julho, fruto de mais uma parceria institucional pela saúde pública entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado. O Mamógrafo Móvel, conhecido também como Carreta Rosa, chega ao município com a oferta de exames gratuitos de ultrassonografia e mamografia aos pacientes com demanda reprimida. A unidade atenderá pacientes, de segunda a sábado, das 8h às 17h, na Rua Henrique Sivori, no Campos Elíseos, em frente à Praça do Trenzinho, até o dia 1º de agosto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a carreta tem capacidade para a realização de cerca de 70 mamografias e 60 ultrassonografias por dia. Todos os exames serão realizados mediante agendamento prévio feito pela Central Municipal de Regulação, com o objetivo de suprir a demanda da fila de espera na rede pública de saúde. Além de respeitar o horário marcado, os pacientes deverão apresentar documento original com foto, CPF ou Cartão do SUS, pedido médico e comprovante de residência.

Deve-se observar e seguir com cautela o preparo para a mamografia, que consiste em não usar metais na roupa e no corpo, como brincos, anéis, cordões, piercings e broches. Recomenda-se ainda que o paciente não utilize desodorante, hidratante ou óleo corporal antes do procedimento. Caso haja, o usuário deve levar também o laudo da última mamografia ou ultrassonografia para fins comparativos.

"A chegada da Carreta Rosa dá continuidade a um trabalho que vem ampliando o acesso da população aos exames especializados, assim como aconteceu recentemente com o Tomógrafo Móvel. Essa parceria com o Governo do Estado consolida os esforços da Prefeitura para melhorar cada vez mais a rede pública de saúde e nos permite oferecer mais agilidade, qualidade e cuidado aos pacientes que aguardam por esses procedimentos", pontua o secretário de Saúde de Resende, Adriano Palma Veras.

Apesar de focada no atendimento e diagnóstico de doenças relacionadas à saúde feminina, a Carreta Rosa também presta serviço a homens com encaminhamento médico para os procedimentos eletivos. Além de mamografias, a lista de exames oferecidos pela unidade móvel contempla ultrassonografias transvaginal, de tireoide, de tireoide com doppler e pélvica.

Qualquer alteração na dinâmica de atendimento da unidade móvel, como a possibilidade de atendimentos por ordem de chegada, será informada à população pelos canais oficiais da Prefeitura.

