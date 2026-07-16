Evento gratuito acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho - Foto: Rafael Oliveira

Evento gratuito acontece nos dias 17, 18 e 19 de julhoFoto: Rafael Oliveira

Publicado 16/07/2026 16:29

Resende - O destino turístico de Visconde de Mauá reserva uma programação especial para amantes da cachaçaria neste final de semana. De 17 a 19 de julho, a terceira edição do Festival da Cachaça reúne sabores locais, entretenimento gratuito e incentivo ao empreendedorismo local em evento sediado no Clube Mauá. O espaço está situado na Avenida Presidente Wenceslau Brás, nº 256, em Visconde de Mauá.

Com início marcado para às 18h do dia 17, a agenda do 3º Festival de Cachaça de Visconde de Mauá inclui atrações musicais dos mais variados estilos e exposição de produtores locais, além de oficinas de drinks e gastronomia, oferecidas pelo time do SEBRAE-RJ. O evento conta com a participação de seis tradicionais alambiques da Serra da Mantiqueira: Lagos do Vale, Tiê, Quatis, Resgatinho, Rochinha e Adelina.

Somam-se ao festival uma série de parceiros da culinária local que prometem elevar a qualidade da programação com uma praça de alimentação especial. Os visitantes poderão experimentar sabores gastronômicos típicos da nossa região e explorar diferentes harmonizações. A programação com horários, atrações e oficinas está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Resende (@prefresende no Instagram).

A terceira edição do Festival da Cachaça de Visconde de Mauá é uma realização da Associação de Produtores de Cachaça das Agulhas Negras, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Resende e SEBRAE-RJ.