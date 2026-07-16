Evento gratuito acontece nos dias 17, 18 e 19 de julhoFoto: Rafael Oliveira
3º Festival da Cachaça atrai turistas e visitantes para Visconde de Mauá neste final de semana
Evento gratuito acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho
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Tomógrafo Móvel em Resende amplia atendimento para moradores de Itatiaia, Quatis e Porto Real
Unidade móvel segue estacionada na Praça do Trenzinho até 18 de julho
Prefeitura de Resende abre inscrições para credenciamento de bandas e músicos locais
Período de inscrição vai até 3 de agosto; Iniciativa vale para exercício de 2026 e 2027, credenciando profissionais para apresentações oficiais do município
Resende tem o segundo melhor desempenho do sul-fluminense em maio, aponta CAGED
Município criou 235 novos postos de trabalho entre janeiro e maio de 2026, e segue em crescimento
Resende ganha reforço no policiamento a partir desta segunda-feira (13) com inauguração da base do Segurança Presente
Os números revelam a crescente sensação de segurança que a chegada do Segurança Presente pretende consolidar
Inauguração do sétimo Centro Esportivo de Resende destaca valorização do esporte no município
Nova unidade fica localizada na Rua Eduardo Cotrim, no Lavapés, anexo à Escola Municipal Sagrado Coração
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