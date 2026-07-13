Nova unidade fica localizada na Rua Eduardo Cotrim, no Lavapés, anexo à Escola Municipal Sagrado Coração - Foto: Rafael Oliveira

Nova unidade fica localizada na Rua Eduardo Cotrim, no Lavapés, anexo à Escola Municipal Sagrado CoraçãoFoto: Rafael Oliveira

Publicado 13/07/2026 12:07

Resende - Resende passa a contar com um novo equipamento público voltado ao esporte e lazer da população, a partir desta quinta-feira, dia 9 de julho. Inaugurado nesta manhã, em cerimônia solene com a presença de autoridades municipais, o Centro Esportivo Municipal Sagrado Coração soma-se à lista de sete unidades municipais dedicada à oferta de modalidades esportivas para crianças, jovens e adolescentes.

A nova construção conta com três salas amplas para a realização das atividades, sendo duas de 100m² e uma de 75m², dois banheiros com quatro cabines cada, um depósito para o armazenamento adequado dos materiais esportivos e uma sala de recepção. No ambiente externo, os usuários terão à disposição ainda dois novos quiosques com mesas com revestimento para jogos de tabuleiro.

"A inauguração do sétimo centro esportivo demonstra que o incentivo ao esporte é uma política pública permanente aqui em Resende. A gente segue ampliando os espaços de prática esportiva para que toda a população tenha acesso gratuito a atividades que promovem saúde, inclusão, disciplina e qualidade de vida", destaca o prefeito de Resende, Tande Vieira.

Criado para atender os alunos da Escola Municipal Sagrado Coração no contraturno das aulas (manhã e tarde), o sétimo centro esportivo de Resende também poderá ser utilizado por moradores do entorno do bairro Lavapés, no período da noite. O espaço oferecerá aulas de dança e artes marciais de forma gratuita.

A nova unidade fica na Rua Eduardo Cotrim, nº 391, no bairro Lavapés, anexo à Escola Municipal Sagrado Coração. Além deste, a Prefeitura de Resende construiu outros seis centros esportivos, nos bairros Jardim Aliança II, Centro, Paraíso, São Caetano, Engenheiro Passos e Cidade Alegria.

Incentivo ao esporte

Mais do que investir na construção e ampliação de centros esportivos, a Prefeitura de Resende atua com uma política contínua de valorização e incentivo ao esporte, promovendo e apoiando campeonatos, corridas de rua, festivais de dança e eventos de judô e jiu-jitsu, entre outras modalidades, que atraem atletas de todo o país para a região.

O trabalho desenvolvido pela gestão também tem rendido resultados expressivos, com atletas que iniciaram sua trajetória nos projetos sociais do município e hoje representam Resende em competições estaduais, nacionais e internacionais. Os investimentos reforçam o papel do esporte como uma importante ferramenta de inclusão social, promoção da saúde, formação cidadã e descoberta de novos talentos.

