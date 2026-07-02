Edição especial do projeto será no dia 11 de julho - Foto: Divulgação/PMR

Edição especial do projeto será no dia 11 de julhoFoto: Divulgação/PMR

Publicado 02/07/2026 16:59

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, realiza no sábado (11), às 9h, o projeto “Passeio Histórico”. A edição especial do evento tem como objetivo oferecer aos interessados uma caminhada pelo Centro Histórico do município, contando sua história a partir de seus prédios, construções e monumentos. O evento é uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de Resende.

A edição especial acontece em comemoração aos 178 anos da elevação de Resende à categoria de cidade, que é celebrada no dia 13 de julho. Em 1848, a Vila de Resende foi proclamada como cidade, dando início ao desenvolvimento do município.

O ponto de encontro do passeio será em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, às 9h. Não será cobrada nenhuma taxa dos participantes e não será necessário agendamento para o passeio.

Para o secretário de Cultura, Professor Wilson, o Passeio Histórico já se estabeleceu como uma das mais importantes ações criadas para divulgar a história do município.

- O projeto foi desenvolvido pela equipe do Arquivo Histórico de Resende e o passeio tem como guia o seu diretor, Angelo de Paula. É uma maneira de incentivar não só os moradores da cidade, mas também os visitantes, de conhecer a riqueza cultural e histórica da cidade. Assim, em comemoração aos 178 anos de elevação, preparamos um percurso nos principais pontos arquitetônicos do Centro Histórico, explica o secretário de cultura de Resende.

