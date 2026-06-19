Nova unidade, localizada no bairro Elite, pode acolher até 10 pessoasFoto: Rafael Oliveira
Prefeitura de Resende inaugura segunda Residência Terapêutica e amplia rede de atenção à saúde mental
Nova unidade, localizada no bairro Elite, pode acolher até 10 pessoas e reforça o compromisso do município com o cuidado humanizado
Resende oferece consultas e exames oftalmológicos a alunos da rede municipal de ensino em parceria com a Arcelormittal
Iniciativa realizada em parceria com a Fundação ArcelorMittal beneficiou cerca de 380 crianças em dois dias
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Prefeitura de Resende amplia vacinação contra HPV para mulheres com lesões graves no colo do útero
Nova recomendação contempla pacientes em tratamento ou que concluíram acompanhamento há até 12 meses
Resende promove terceira fase da construção do Plano Museológico da Casa de Cultura Macedo Miranda
Edital "Reviver Memórias" convida moradores, especialistas e agentes culturais para debate aberto sobre o futuro da preservação da memória e da cultura no município
Resende recebe etapa inédita da Word Trail Races (WTR) e entra no mapa das grandes competições de montanha do país
Evento acontece nos dias 27 e 28 de junho, em Visconde de Mauá, com provas de trail run, mountain bike, atrações culturais e expectativa de movimentar o turismo na região
Sine Resende registra crescimento na inserção de profissionais no mercado de trabalho
Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho aumentou 20% em 2026 em relação ao ano anterior
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