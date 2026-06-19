Nova unidade, localizada no bairro Elite, pode acolher até 10 pessoas - Foto: Rafael Oliveira

Nova unidade, localizada no bairro Elite, pode acolher até 10 pessoasFoto: Rafael Oliveira

Publicado 19/06/2026 14:10

Resende - A Prefeitura de Resende inaugurou, na segunda-feira (15), o segundo espaço de Residência Terapêutica do município. Localizada na Rua Anatole Cordeiro da Costa, no bairro Elite, a nova unidade amplia a rede de atenção psicossocial da cidade e representa mais um avanço na política pública de saúde mental, oferecendo acolhimento e assistência especializada para pessoas com transtornos mentais que necessitam de acompanhamento contínuo e não dispõem de suporte familiar suficiente para garantir seus cuidados diários.

A Residência Terapêutica é uma modalidade de moradia destinada a usuários da rede de saúde mental que não possuem condições de viver de forma totalmente independente. O espaço oferece suporte para as atividades do cotidiano, promovendo autonomia, convivência comunitária e qualidade de vida.

A nova unidade tem capacidade para acolher até 10 moradores, entre eles pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e manicômios judiciários, além de usuários acompanhados pelos serviços de saúde mental do município que necessitam de suporte permanente para sua reinserção social.

- Estamos dando mais um passo importante no fortalecimento da nossa rede de saúde mental. Mais do que oferecer a moradia, a gestão municipal garante cuidado, acompanhamento e oportunidades para que essas pessoas possam reconstruir seus vínculos, desenvolver sua autonomia e viver com mais qualidade de vida. Poucos municípios contam com duas unidades como essa, e isso reforça o trabalho sério que a gestão tem realizado para ampliar o acesso à saúde e à inclusão social em nossa cidade - destacou a superintendente de Saúde Mental, Alana Machado.

Com a inauguração da residência no bairro Elite, Resende passa a contar com duas unidades em funcionamento. A primeira está localizada na Vila Julieta e atualmente atende 10 pessoas. A ampliação coloca o município entre os poucos da região que possuem duas Residências Terapêuticas, fortalecendo uma rede de cuidado baseada no acolhimento, no respeito à dignidade humana e na promoção da cidadania.