Edital "Reviver Memórias" convida moradores, especialistas e agentes culturaisFoto: Arquivo/PMR
Resende promove terceira fase da construção do Plano Museológico da Casa de Cultura Macedo Miranda
Edital "Reviver Memórias" convida moradores, especialistas e agentes culturais para debate aberto sobre o futuro da preservação da memória e da cultura no município
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REsende recebe etapa inédita da Word Trail Races (WTR) e entra no mapa das grandes competições de montanha do país
Evento acontece nos dias 27 e 28 de junho, em Visconde de Mauá, com provas de trail run, mountain bike, atrações culturais e expectativa de movimentar o turismo na região
Sine Resende registra crescimento na inserção de profissionais no mercado de trabalho
Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho aumentou 20% em 2026 em relação ao ano anterior
Programação literária e cultural movimenta final de semana em Resende
12ª edição da FLIR, Vem pro Deck e Grande Forró de Santo Antônio são alguns dos eventos que compõem a agenda de 13 e 14 de junho no município
Prefeitura de Resende abre vagas para novos mutirões de consultas oftalmológicas em Engenheiro Passos e Visconde de Mauá
Ao todo, 360 pacientes serão atendidos nos dois distritos com agendamento prévio
Alunos da rede municipal de Resende conquistam 67 premiações na Olímpiada Canguru de Matemática
Município ganhou uma medalha de ouro, oito de prata, 24 de bronze e 34 menções honrosas
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