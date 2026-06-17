Edital "Reviver Memórias" convida moradores, especialistas e agentes culturais - Foto: Arquivo/PMR

Edital "Reviver Memórias" convida moradores, especialistas e agentes culturaisFoto: Arquivo/PMR

Publicado 17/06/2026 16:12

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza na próxima sexta-feira (19) a terceira fase da consulta pública para a elaboração do Plano Museológico da Casa da Cultura Macedo Miranda. A iniciativa integra o edital “Reviver Memórias” e tem como objetivo ampliar a participação da sociedade na construção das diretrizes que irão orientar as ações de preservação, valorização e difusão do patrimônio histórico e cultural da cidade.

O Plano Museológico constitui um instrumento essencial de planejamento e gestão para o prédio que é um marco da cidade, orientando suas ações e estratégias em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Política Nacional de Museus e pelo Estatuto de Museus (Lei nº 11.904/2009). O casarão histórico já foi Câmara e cadeia, sede do executivo e atualmente abriga equipamentos da secretaria de cultura. Neste terceiro encontro todo o processo será finalizado.

A elaboração do plano visa definir e estruturar as políticas institucionais da Casa da Cultura, assegurando a coerência entre sua missão, visão e objetivos estratégicos. Por meio do Plano Museológico, é possível estabelecer diretrizes para a preservação, pesquisa, comunicação e difusão do patrimônio cultural sob sua guarda, promovendo a valorização da memória e da identidade local.

Segundo a museóloga Lígia Azevedo, esta terceira etapa tem como objetivo apresentar e consolidar as propostas, sugestões e contribuições levantadas durante as consultas anteriores. "O encontro permitirá a sistematização das informações coletadas, fortalecendo o processo de construção coletiva do Plano Museológico. A participação da população nos dois primeiros encontros foi essencial para a compreensão da história e da memória desse relevante equipamento cultural de Resende, contribuindo significativamente para a construção de diretrizes mais alinhadas às expectativas da comunidade.

Para o secretário de Cultura, professor Wilson, a implementação do Plano Museológico é fundamental para garantir a sustentabilidade institucional, a continuidade das ações culturais e a consolidação da Casa da Cultura Macedo Miranda como referência na preservação e difusão da memória coletiva.

"Nas duas primeiras reuniões começamos a construção desse projeto, e no próximo dia 19 de junho finalizaremos o Plano Museológico, buscando junto com as instituições, sociedade civil, servidores, colaboradores e pesquisadores, definir a utilização do prédio que merece ser preservado e revitalizado para as novas gerações", disse.