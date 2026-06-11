Unidade funcionará em horário estendido nesta sexta-feira, dia 12, para incentivar doações - Foto: Rafael Oliveira

Unidade funcionará em horário estendido nesta sexta-feira, dia 12, para incentivar doaçõesFoto: Rafael Oliveira

Publicado 11/06/2026 09:05

Resende - O Hemonúcleo de Resende iniciou uma nova mobilização para reforçar os estoques de sangue e sensibilizar a população sobre a importância da doação. Aproveitando o Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira, dia 12, a unidade realizará atendimento em horário estendido, das 8h às 12h.

Atualmente, os tipos sanguíneos A+, AB-, O+ e O- estão em estado crítico no estoque do Hemonúcleo de Resende. Já o tipo A- requer atenção, enquanto os demais seguem em situação estável.

A coordenadora do Hemonúcleo de Resende, Antonia Luciana, reforçou que a participação da população é fundamental para manter o atendimento hospitalar da região e demais urgências e emergências médicas.

– Precisamos constantemente da solidariedade da população para manter nossos estoques abastecidos. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Neste Dia dos Namorados, queremos transformar esse gesto em uma demonstração de amor ao próximo e incentivar as pessoas a participarem dessa corrente de cuidado e esperança – destacou.

Para doar sangue, é necessário apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. Menores de idade precisam apresentar autorização dos responsáveis legais (clique aqui e acesse a Autorização para Menores de Idade). No caso de pessoas acima de 60 anos, a doação só é permitida para quem já tenha doado anteriormente.

Também é importante não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas anteriores à doação, não apresentar sintomas gripais e não ter feito tatuagem há menos de um ano.

O Hemonúcleo de Resende funciona anexo ao Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, na Avenida Marcílio Dias, nº 800, no bairro Jardim Jalisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3381-4834.

