O evento será realizado em seis ginásios espalhados pelo município - Foto: Reprodução

O evento será realizado em seis ginásios espalhados pelo municípioFoto: Reprodução

Publicado 03/06/2026 16:34

Resende - Resende será novamente a capital do voleibol amador fluminense durante o feriado de Corpus Christi. Entre os dias 4 e 7 de junho, a cidade recebe a Supercopa Rio de Vôlei, competição promovida pela Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj), consolidando uma parceria que chega à sua quarta edição consecutiva no município.

Os jogos serão realizados nos colégios Salesiano, Santa Ângela e Dom Bosco, na Associação Recreativa e Beneficente de Bulhões (ARBR) e, pela primeira vez, em dois equipamentos públicos municipais: o Ginásio Alegria e o Ginásio do Horto do Paraíso.

A Supercopa Rio reúne equipes das categorias de base mirim, infantil e infanto, nos naipes masculino e feminino, promovendo o intercâmbio esportivo entre atletas de diferentes regiões e incentivando o desenvolvimento do voleibol.

Para garantir a realização do evento, a Prefeitura de Resende mobilizou diversas secretarias municipais em uma ação integrada de apoio à organização. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará uma ambulância de prontidão durante a competição, além de técnicos de enfermagem em cada um dos ginásios utilizados. A Secretaria Municipal de Segurança Pública atuará por meio da Guarda Civil Municipal no apoio ao entorno dos locais de jogos. Já a Secretaria Municipal de Obras realizou intervenções de melhoria, especialmente no Ginásio Alegria, contribuindo para oferecer uma estrutura ainda mais adequada aos participantes.

A Secretaria Municipal de Turismo também participa da organização do evento, que movimenta a cidade com a presença de atletas, comissões técnicas, familiares e torcedores. Ao longo dos últimos anos, a competição tem contribuído para fortalecer o turismo esportivo e impulsionar setores como hotelaria, alimentação e comércio.

A cerimônia oficial de abertura será realizada nesta quarta-feira (3), às 21h, no Ginásio do Salesiano. A programação contará com desfile das delegações participantes, execução dos hinos e apresentação das equipes. O encerramento da competição está previsto para domingo (7), por volta das 15h, também no Salesiano, quando acontecerá a cerimônia de premiação com entrega de medalhas e troféus.

Confira o cronograma de jogos:

Colégio Santa Ângela:

08h às 22h: quinta, sexta e sábado

08h às 15h: domingo



Colégio Dom Bosco:

08h às 22h: quinta, sexta e sábado

08h às 15h: domingo

Colégio Salesiano:

08h às 22h: quinta, sexta e sábado

08h às 15h: domingo

ARBR:

08h às 20h: quinta e sexta

Horto do Paraíso:

08h às 20h: quinta e sexta

Ginásio Alegria:

08h às 20h: sábado