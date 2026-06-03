O evento será realizado em seis ginásios espalhados pelo municípioFoto: Reprodução
Colégio Dom Bosco:
Agora você pode ler esta notícia off-line
O evento será realizado em seis ginásios espalhados pelo municípioFoto: Reprodução
Supercopa Rio de Vôlei movimenta resende durante o feriado De Corpus Christi
Competição acontece entre os dias 4 e 7 de junho e contará com partidas em seis ginásios espalhados pelo município
Governo do Rio avança na expansão da conectividade e acelera implantação de redes 4G e 5G no interior
Resende se torna referência estadual ao concluir de forma totalmente digital o processo de adequação ambiental para instalação de antenas de telecomunicações
Alunos da Rede Municipal de Resende são premiados na 20ª Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
Estudantes das escolas Oswaldo da Rocha Camões e Noel de Carvalho conquistaram medalhas na maior olimpíada científica do país
Resende é selecionada pelo segundo ano consecutivo para o 'Mapa de Experiências Inspiradoras' em eduação integral do MEC
Projeto desenvolvido na Escola Municipal Geraldo da Cunha Rodrigues vai compor o novo material de referência para o ensino integral no Brasil
Caravana Firjan SESI Cine na Estrada chega a Resende com sessões gratuitas de cinema a partir desta quinta-feira, dia 28
Iniciativa gratuita segue na cidade até 29 de maio, no Clube de Visconde de Mauá, com programação voltada para crianças, jovens e adultos
Visconde de Mauá celebra estação mais charmosa da serra e realiza 31ª Festa do Pinhão a partir desta sexta-feira, dia 22
Evento tradicional terá entrada gratuita, programação musical, atrações culturais e atividades para toda a família
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.