Evento tradicional terá entrada gratuita, programação musical, atrações culturais e atividades para toda a famíliaFoto: Raimundo Brasil
Visconde de Mauá celebra estação mais charmosa da serra e realiza 31ª Festa do Pinhão a partir desta sexta-feira, dia 22
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Resende mantém liderança e tem melhor índice de qualidade de vida do estado pelo segundo ano consecutivo
Município conquistou a primeira colocação entre as 92 cidades fluminenses no Índice de Progresso Social, que avalia indicadores relacionados à saúde, educação, bem-estar e oportunidades
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Mais de 120 atendimentos serão realizados em ação que amplia o acesso da população aos cuidados com a saúde ocular
Prefeitura realiza atividades em alusão à luta antimanicomial em Resende
Semana Municipal da Luta Antimanicomial acontece de 18 a 22 de maio em diferentes pontos do município
Prefeitura de Resende abre inscrições para novo curso do TCE-RJ sobre contratos administrativos
Capacitação gratuita acontece em novembro, na Câmara Municipal, com foco na nova Lei de Licitações
Nova exposição no Museu de Arte Moderna de Resende reúne obras premiadas nos salões municipais
Mostra, que também celebra o Dia do Artista, pode ser conferida a partir do dia 14 de maio
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