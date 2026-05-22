Evento tradicional terá entrada gratuita, programação musical, atrações culturais e atividades para toda a família - Foto: Raimundo Brasil

Evento tradicional terá entrada gratuita, programação musical, atrações culturais e atividades para toda a famíliaFoto: Raimundo Brasil

Publicado 22/05/2026 14:01

Resende - O clima ameno, as paisagens da Serra da Mantiqueira e o charme característico desta época do ano continuam movimentando Visconde de Mauá. E a programação segue em ritmo de festa. Entre os dias 22 e 24 de maio, a região recebe a 31ª edição da Festa do Pinhão, um dos eventos mais tradicionais do calendário local.

Com entrada gratuita, a festa acontecerá no Campo de Futebol do Lote 10. O pinhão, semente da araucária típica da estação, divide o espaço na festa com música, gastronomia e uma programação completa pensada para todos os gostos.

A abertura será nesta sexta-feira, dia 22, a partir das 18h. Neste primeiro dia de festa, a programação contará com apresentações do grupo Dança e Magia, Coral do Visconde, Corporação Musical e Banda Liberdade. A programação da noite segue com shows de PH Trio e Midnight Rock Revival.

No sábado, dia 23, a programação começa às 18h e contará com apresentações de Iza Vitória, Rafaela Daher, Xoxote e da dupla Márcio Henrique e Gabriel.

Já no domingo, dia 24, as atividades terão início às 13h com o Torneio de Truco e Almoço na Praça. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações de Paulo Toró, João Luiz e Roselito, Kika Porto, Robson e Carreiro e Esther Dutra, encerrando a programação. "A Festa do Pinhão já faz parte da tradição de Visconde de Mauá e, ano após ano, fortalece o turismo local, movimenta a economia e valoriza as manifestações culturais da região. O evento reafirma o período considerado por muitos como a época mais charmosa do ano na Serra da Mantiqueira, quando visitantes de diferentes regiões procuram o distrito em busca de experiências ligadas à natureza, gastronomia e cultura local", disse o prefeito Tande Vieira.